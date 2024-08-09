香港要改革｜黃國：改最低工資計算、強積金保回報　讓人有幸福感

全國政協提案委員會副主任、工聯會立法會議員黃國指，政府過去不少改革措施，常被所謂「大市場、小政府」觀念左右，致寸步難行。他撰文論及有關本港勞工福利的改革，當中舉例指政府總認為工資應由市場力量決定，拒為法定最低工資引入新基數，以發揮兜底作用。此外，強積金又一直未能推出「保證回報高於通脹」的產品，令強制供款變成強迫虧錢。



他認為根據政府發行的銀髮債券的息率和外滙基金投資回報，皆高於同期通脹，政府有能力推出「保證回報高於通脹」的強積金產品。他指，有為政府結合高效市場並非干預，反而有助打破市場壟斷，彌補市場失效，呼應三中全會《決定》的原則。



黃國撰文論及勞工福利的suoktlj（黃浩謙攝）

黃國今日（9日）在《文匯報》撰文指，香港利益固化問題嚴重，特區政府過往雖然曾推行不少改革措施，不過時常被所謂「大市場、小政府」觀念左右，導致寸步難行。例如，近63萬港人的每小時工資仍低於55元生活工資水平，特區政府卻未有正視弱勢勞工的困境，認為工資是靠市場力量決定，拒納為法定最低工資引入新基數的倡議，無法令最低工資政策發揮兜底作用，也無法破解在職貧窮難題。

黃國倡政府推動強積金推出保證回報產品（資料圖片）

此外，強積金經常被批評收費貴，保守或保證基金過去20多年不但未能為供款「增值」，連「保本」都做不到，強制供款變成強迫虧錢。政府及積金局也未有正面回應社會希望推出「保證回報高於通脹」的強積金產品的訴求。他指出，政府發行的「銀髮債券」，最新一期保證息率高達5%，外匯基金自1994年成立至2023年的年度回報率亦高達4.5%，比同期通脹高逾2個百分點，可見政府絕對有條件推出「保證回報高於通脹」的強積金產品。

黃國強調，有為政府結合高效市場並非干預，反而是有助打破市場壟斷，彌補市場失效，促進市場有更健康的發展。而政府引領積金市場提供一個可獲穩健回報的選擇，更有利於激發市場活力。這也呼應了《決定》有關「堅持系統觀念」中「處理好經濟和社會、政府和市場、效率和公平」，「增強改革系統性、整體性、協同性」，及「守正創新」的原則。

黃國指過去兩年鮮聞政府有措施對接《南沙方案》（羊城晚報）

此外，他指進一步全面深化改革離不開大灣區的高水平合作、高質量發展。香港需要對接好內地的政策方案。例如中央2022年公布《南沙方案》，強調將南沙打造成港澳更好融入國家發展大局的重要載體和有力支撐，但過去兩年，鮮聞特區政府有何政策措施對接《南沙方案》。在國家進一步全面深化改革的進程中，香港融合大灣區發展也要作出系統謀劃和部署，要有行動方案、具體目標、時間表和路線圖。

最後，他強調以上例子只是拋磚引玉，特區政府和各界須深入學習貫徹三中全會精神，把握好國家改革的歷史機遇，助力香港在「一國兩制」優勢之下實現華麗蛻變，讓市民在改革當中得到實實在在的幸福感、獲得感、安全感。