全紅嬋奪金後家門口成打卡位！每日上千遊客竟變成小食一條街

隨著全紅嬋在巴黎奧運會女子單人10米跳台奪冠，她的老家廣東省湛江市麻章區邁合村也出現了一波「全紅嬋熱」。



許多遊客慕名而來，希望能近距離感受冠軍的家鄉氛圍。全紅嬋家門口人潮劇增，人山人海，村民在全紅嬋家門口沿街設立各式小吃攤，形成了一個小吃街區。



全紅嬋家門口人潮劇增，人山人海，村民在全紅嬋家門口沿街設立各式小吃攤，形成了一個小吃街區。（影片截圖）

全紅嬋家門口人潮劇增，人山人海，村民在全紅嬋家門口沿街設立各式小吃攤，形成了一個小吃街區。（影片截圖）

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內媒《海報新聞》報道，邁合村村幹部全自華表示，最近每天都有約1000人來村裏打卡。全紅嬋上一次回村是在前年，現在全紅嬋八十多歲的爺爺嫲嫲、爸爸媽媽和兄弟姐妹仍住在邁合村的小院裏。

全紅嬋家的鄰居全華才稱，這幾天邁合村村口、全氏宗祠都有全紅嬋的海報，這幾天來全紅嬋家打卡、拍照的人不少。有人到村的時候全紅嬋奪冠的海報還沒做好，看到海報掛出來的短片後，又過來拍照打卡。

全氏宗祠放上全紅嬋奪冠的海報。（影片截圖）

全華才說，「最近村裡都是外地車牌的車，現在村裡還規劃了停車位、安排人指揮交通，下午、晚上的遊客會多一些，還有二十多個外村的人來我們這兒擺攤。全紅嬋這麼小的年紀能拿到兩次奧運冠軍很不容易，她現在是我們這邊很多小孩子的榜樣，很多家長帶孩子來打卡」。

全紅嬋。（Reuters）

全紅嬋巴黎奧運女子10米台跳水決賽奪冠。（Reuters）

全紅嬋奪冠，收穫大量粉絲贈送公仔。（微博）

網民熱議：

「挺好，帶動村裡經濟。」

「這也太打擾人家的正常生活了吧。」

「成名了之後不止親戚莫名其妙多了，就連不相干的陌生人也來分一杯羹，太可怕了，果然人才是最可怕的生物。」

「我只感覺到這些人精神世界的貧乏。」

「去人家家門口有什麼意義啊，看一看自己孩子也能得冠軍了還是怎麼，真的不理解。」

