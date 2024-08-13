全紅嬋母親感嘆：人太多了不敢讓女兒回家　家鄉連夜修路建停車場

巴黎奧運跳水冠軍全紅嬋的老家廣東省湛江市麻章區邁合村近日出現了一波「全紅嬋熱」。大量遊客慕名而來，希望能近距離感受奧運冠軍的家鄉氛圍。



內媒《上游新聞》報道指，為了應付大量遊客，村裡更連夜安排加寬路面建停車場。

全紅嬋的母親更在直播期間表示，由於訪客絡繹不絕，她們決定不讓全紅嬋回家以免引起過度擁擠。



全紅嬋的母親更在直播期間表示，由於訪客絡繹不絕，她們決定不讓全紅嬋回家以免引起過度擁擠。（影片截圖）

為了應付大量遊客，村裡更連夜安排加寬路面建停車場。（影片截圖）

全紅嬋的老家廣東省湛江市麻章區邁合村近出現了一波「全紅嬋熱」，大量遊客慕名而來。（影片截圖）

全紅嬋的母親又說：「不敢讓她在家裡，太多人來了。儘管今年春節她也沒能回來，但她常常通過視頻和我保持聯繫，我們經常聊天。」

除此之外，從網友拍攝的影片中可以看到，邁合村村口停滿了車輛，遊客川流不息。全紅嬋爺爺家院子門口有許多人正在拍照打卡。甚至暴雨也擋不住遊客打卡的熱情，村裡更連夜安排加寬路面建停車場。

暴雨也擋不住遊客打卡的熱情。（影片截圖）

全紅嬋的老家廣東省湛江市麻章區邁合村近出現了一波「全紅嬋熱」，大量遊客慕名而來。（影片截圖）

據悉，為了維持秩序，村裡最近也非常忙碌，鄉鎮及派出所均派出工作人員日夜巡邏，村裡也派出數十名志願者參與巡邏和打掃衛生。相關人士表示，「我們現在每天都會打掃衛生，有時候要忙到深夜」。

全紅嬋家門口人潮劇增，人山人海，村民在全紅嬋家門口沿街設立各式小吃攤，形成了一個小吃街區。（影片截圖）

全紅嬋家門口人潮劇增，人山人海，村民在全紅嬋家門口沿街設立各式小吃攤，形成了一個小吃街區。（影片截圖）

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據早前報道，全紅嬋家門口人潮劇增，人山人海，村民在全紅嬋家門口沿街設立各式小吃攤，形成了一個小吃街區。

內媒《海報新聞》報道，邁合村村幹部全自華表示，最近每天都有約1000人來村裏打卡。全紅嬋上一次回村是在前年，現在全紅嬋八十多歲的爺爺嫲嫲、爸爸媽媽和兄弟姐妹仍住在邁合村的小院裏。

全紅嬋家的鄰居全華才稱，這幾天邁合村村口、全氏宗祠都有全紅嬋的海報，這幾天來全紅嬋家打卡、拍照的人不少。有人到村的時候全紅嬋奪冠的海報還沒做好，看到海報掛出來的短片後，又過來拍照打卡。

全氏宗祠放上全紅嬋奪冠的海報。（影片截圖）

全華才說，「最近村裡都是外地車牌的車，現在村裡還規劃了停車位、安排人指揮交通，下午、晚上的遊客會多一些，還有二十多個外村的人來我們這兒擺攤。全紅嬋這麼小的年紀能拿到兩次奧運冠軍很不容易，她現在是我們這邊很多小孩子的榜樣，很多家長帶孩子來打卡」。

全紅嬋。（Reuters）

全紅嬋巴黎奧運女子10米台跳水決賽奪冠。（Reuters）

全紅嬋奪冠，收穫大量粉絲贈送公仔。（微博）

網民熱議：

「挺好，帶動村裡經濟。」

「這也太打擾人家的正常生活了吧。」

「成名了之後不止親戚莫名其妙多了，就連不相干的陌生人也來分一杯羹，太可怕了，果然人才是最可怕的生物。」

「我只感覺到這些人精神世界的貧乏。」

「去人家家門口有什麼意義啊，看一看自己孩子也能得冠軍了還是怎麼，真的不理解。」

