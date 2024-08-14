白石角站｜擬早收車遲開車配合工程　建公營房屋　田北辰提兩疑問

港鐵東鐵綫白石角站目標2033年或之前落成，發展局早前表明車站不會發展上蓋物業，《香港01》今天（14日）獨家報道當局計劃在車站周邊興建1萬個住宅單位，涵蓋公私營房屋，亦會增設長者日間護理中心、醫療中心和公共運輸交匯處。



實政圓桌立法會議員田北辰在社交網站表示，白石角站應優先建私樓，補貼興建車站成本，公營房屋應在較遠、要轉車的地方興建。他又引述港鐵表示「只要到時可以遲開車、早收車」便可如期啟用白石角站，建議受影響的路段只限大埔墟站至大學站，不應為興建白石角站而暫停整條東鐵綫服務。



白石角站｜港鐵東鐵綫白石角站目標2033年或之前落成，預計今年年中提出土地發展和興建車站方案，明年展開城市規劃的法定程序。（余俊亮攝）

我聽完即刻覺得有問題，有乜可能成條東鐵綫嘅居民，會接受到為咗加多個站，就日日出行都受到影響？ 實政圓桌立法會議員田北辰

田北辰：勿為興建白石角站全停東鐵綫

白石角站目標2033年或之前落成，田北辰引述港鐵表示「只要到時可以遲開車、早收車就做到」。他建議受影響的路段只限大埔墟站至大學站，因這兩個站都有位置讓列車調頭，一星期只揀一日縮短服務時間，舉例週日不多人上班，暫停服務期間提供免費接駁巴士。

白石角站目標2033年或之前落成，田北辰引述港鐵表示「只要到時可以遲開車、早收車就做到」。（資料圖片/黃浩謙攝）

換言之，田北辰認為「金鐘站至大學站」以及「大埔墟站至羅湖站」列車服務時間可以不受影響，不應該為了加一個站影響整條東鐵綫的乘客。

當局早前預計「今年年中」左右公布白石角站發展方案，被問到是否如期公布，局方說「爭取今年」經參考研究進展後公布發展建議。（資料圖片）

如果起資助房屋就變左搞唔掂起個站嘅成本。 實政圓桌立法會議員田北辰

田北辰：白石角站應優先建私樓 補貼興建車站成本

對於當局擬於白石角站周邊興建1萬個公私營房屋，田北辰對此有保留，因政府不會出資興建車站，故港鐵一定要用物業發展收入補貼，「如果起資助房屋就變左搞唔掂起個站嘅成本。」他說香港是資本主義社會，政府用公帑去幫助有需要市民是非常合理，但今屆政府已經覓得足夠土地興建公屋，交通配套相對完善的位置，應優先興建私樓，爭取財政資源去支付興建車站的成本。

反之，田北辰認為其他相對較遠、要轉車的地方，適宜建公營房屋，才符合香港行之有效、人性化的資本主義制度。

白石角站｜時任行政長官林鄭月娥2021年10月視察東鐵白石角站選址，現為教育大學運動中心。（林鄭月娥Facebook相片）

港鐵白石角站選址約5公頃 林鄭月娥提出興建

2021年時任行政長官林鄭月娥發表《施政報告》提出，在港鐵東鐵綫增設白石角/科學園車站，位置在大埔墟站與大學站之間。新車站選址面積約5公頃，目前用作香港教育大學運動中心，中心將重置到大學本部附近。

消息：白石角站周邊擬建1萬公私營單位 設社福交通配套

發展局當時構思，白石角站不會發展上蓋物業，只會承載直接與鐵路運作相關的設施。不過，為5公頃的車站選址留下伏筆，「視乎車站的具體位置，於附近一帶用地進行發展」，料不會對興建車站所需時間有大影響。

《香港01》獲悉，當局計劃在白石角站用地周邊興建1萬個住宅單位，涵蓋公私營房屋，亦會增設長者日間護理中心、醫療中心和公共運輸交匯處。

白石角站｜新的東鐵綫白石角車站將會在香港教育大學運動中心用地興建。（余俊亮攝）

發展局回覆《香港01》查詢時證實，白石角發展項目可提供約10,000個房屋單位，並按有關規劃準則和標準提供社區及其他設施等，車站目標是2033年或之前啟用。政府正聯同港鐵推展白石角站的研究，「釋放車站附近地區的發展潛力」，港鐵正就車站和土地發展興建方案做詳細技術評估，初步研究顯示新車站工程複雜，基建配套規模較大。