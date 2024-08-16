政圈風聲｜區議員提文件字眼有「禁語」？專人突擊巡議辦打擊偷懶

選舉改制後首屆區議會上場8個月，不論中央以至特區政府都著緊區議員表現，畢竟新的區議員都是愛國者，改革後社會對良政善治的期望自然高。除了設履職監察指引杜絕區議員「吞泡」，《香港01》綜合多方消息，有關方面更派人突擊巡查區議員辦事處，不只看有否準時開門，若議員不在辦事處更會致電查問原因。



新議會，新風格。今屆不少區議員提出的會議討論文件都聚焦民生，翻查文件，發現共通點是字眼比較多用「建議」。過去建制、泛民常用的「要求」字眼，今屆少之又少，上屆常見的「反對」字眼更絕跡，莫非提文件有「禁語」？據了解，部分地區收到提示避免「要求」、「反對」字眼，有議員呈交文件後字眼也被修改。



選舉改制後首屆區議會上場8個月，不論政府或有關部門都著緊區議員表現，畢竟新的區議員都是愛國者，改革後社會對良政善治的期望自然高。（政府新聞處）

麥美娟開班教區議員 勿「見來見去同一班人」

全面落實「愛國者治港」後的區議會，中央以至特區政府都對區議員有高期望，形容是提升地區治理架構的里程碑。區議員出身的民政及青年事務局局長麥美娟，上月底更開班教一眾議會新丁或舊人如何做好工作。

7月31日，民青局局長麥美娟出席第七屆區議會第二次地區治理培訓班。（麥美娟Facebook相片）

8月15日，民政及青年事務局局長麥美娟與工聯會區議員余邵倫在街站，提醒市民換樂悠咭。（麥美娟Facebook相片）

據悉，麥美娟會上更透露自己晚上一有空，便會看區議員的社交網站，隔空考勤看看議員有否落區。她呼籲不論直選，地區委員會界別，抑或委任區議員，都要勤開街站，並且要不同時間現身，舉例如果只在下午3點至5點開街站，其他時段「人哋見唔到你」，提醒區議員切勿「見來見去都是同一班人！」

此話一出，不少區議員在隨後數天都出貼文，「有圖有真相」提到自己「深入群眾」落區見街坊，拼盡為民，看來這一堂課見效。

8月15日，民政及青年事務局局長麥美娟與工聯會區議員余邵倫在街站，提醒市民換樂悠咭。（麥美娟Facebook相片）

新一屆區議會設《區議員履職監察制度指引》，規定辦事處辦公時間每周不得少於40小時，包括至少4小時在平日夜晚、周末和公眾假期。（王惠成Facebook相片）

議員辦事處每周須辦公至少40小時 杜絕「吞泡」

不只上堂「手把手」教區議員做事，新一屆區議會設《區議員履職監察制度指引》，列明區議員有7項「正面清單」工作要求，其中提到區議員除了獲得區議會主席同意，辦事處辦公時間每周不得少於40小時，包括至少4小時在平日夜晚、周末和公眾假期。

改制後的區議會引入「區議員履職監察指引」，民青局局長麥美娟去年12月接受《香港01》專訪時說有助杜絕區議員上任後「吞泡」（資料圖片/林靄怡攝）

麥美娟去年接受《香港01》專訪時明言，設指引希望杜絕區議員「吞泡」，要求區議員須開設地區辦事處和定期接觸市民，強調：「絕不容許有人納空租或者匿埋嘆冷氣，成年都唔見市民。」

消息：專人突擊巡查辦事處打擊偷懶

打擊偷懶的行動怎會單靠指引，《香港01》綜合多方消息，有關方面更派人突擊實地巡查議員辦事處，不只看有否準時開門，若查看議員不在辦事處，更會致電議員了解原因，有議員辦事處遲了幾分鐘開門，亦要解釋。部分地區民政處有時亦派員致電議員辦事處，找議員聊聊，達考勤之效。

1月4日中西區區議會開會。（民政事務總署Facebook）

有議員坦言，不在辦事處不代表偷懶，反之不時要落區處理投訴，與政府部門視察，並非坐在辦事處「嘆冷氣」便做到事，直言忙碌時遇到查問都感到無奈。亦有議員理解突擊巡查，畢竟今屆有不少議會新丁，甚至委任的區議員，由公帑支薪，政府監察亦無可厚非。

今屆區議員提出的討論文件都聚焦民生，由舊樓消防安全，到爭取小巴線加班問題都有觸及。（盧翊銘攝）

區議員提文件有「禁語」？避免「要求」 「反對」絕跡

新議會，新風格。今屆區議員提出的討論文件都聚焦民生，由舊樓消防安全，到爭取小巴線加班問題都有觸及。不過，翻查各區區議會會議文件，發現共通點是字眼比較多用「建議」。以屯門區議會為例，今屆討論文件所用的字眼都是「建議」、「跟進」、「改善」、「完善」、「關注」，沒有出現往屆建制、泛民區議員慣常採用的「要求」字眼。

屯門區議會為例，2024年區議員提出的討論文件所用的字眼都是「建議」、「跟進」、「改善」、「完善」、「關注」，並沒有出現過去建制、泛民區議員慣常採用的「要求」字眼。（網頁截圖）

同樣是屯門區議會，2019年建制和泛民區議員在地區設施管理委員會提出討論文件的字眼，慣常採用的「要求」。（網頁截圖）

2019年屯門區議會建制派區議員聯署以「要求」的字眼，爭取康文署在屯門增設24小時自助圖書站。（網頁截圖）

選舉改制前，上屆區議會常現的「反對」、「強烈反對」、「強烈譴責」字眼，今屆區議會絕跡。莫非區議員提文件字眼有「禁語」？

據悉，部分地區的區議員接獲提示，避免用「要求」字眼，有人曾經呈上「要求」政府部門達到某訴求的討論文件，最後被改為「建議」，「反對」字眼更不用談。政府經常強調區議會只是諮詢組織，上屆特首林鄭月娥回應暫停區議會小型工程撥款權時，亦形容「唔係收權，區議會從來都無權。」

中西區區議會食物環境衞生委員會 ，是少有在討論文件出現較多「要求」字眼的一區。（網頁截圖）

有議員估計，區議會作為諮詢架構，故被視為沒權「要求」政府部門做事，笑言即使只是「要求」巴士公司改善脫班問題，由於運輸署亦有角色，變相亦是對政府部門工作有所「要求」。

亦有議員坦言做法值得商榷，畢竟「要求」一詞「為民爭取」味較濃，讓市民感覺較好，故橫額海報一直維持此字眼，而「建議」一詞相對溫和，況且重點應該是議員提出的訴求是否合理和有建設性。