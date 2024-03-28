政圈風聲｜01消息：三會換屆改委任取態　區議員可兼任分區委員會

掌握區議會選舉提名權的地區「三會」下周一（1日）換屆，成員名單至今未公布，焦點落在區議員能否兼任分區委員會成員。《香港01》接獲消息，「三會」委任名單已敲定，民政事務處今日起（28日）陸續「派彩」，詢問地區人士是否接受委任，當中區議員可兼任分區委員會。據了解，當局考慮將直選界別、地區委員會界別區議員編配到分區委員會，委任界別區議員編配到防火委員會、滅罪委員會，惟視乎區情而家。



換言之，分區委員會委任取態將一改再改，上屆區議會由民主派主導時，當局去年不再委任區議員成為分區委員會成員，當時解釋說「區議員已有充足機會向政府發表意見，希望委任其他人廣納意見」。有區議員認為，兼任分區委員會有助結合地區治理工作，不過亦有區議員覺得功能重疊，委任其他賢能，總好過「塘水滾塘魚」。



區議會選舉改制後 「三會」掌握候選人提名權

區議會選舉改制後，「三會」不只是地區諮詢機構，更成為參選區議會提名門檻之一。新選制下，地方直選參選人必須分別獲「三會」——地區分區委員會、地區撲滅罪行委員會及地區防火委員會，各最少3人提名。改制後新增176席地區委員會界別議員，亦是由「三會」成員選出，可見「三會」政治地位提升。

不過，去年改制後首場區議會選舉，非建制派止步未獲足夠「三會」成員提名入閘，建制派實政圓桌派5人參選，僅1人有足夠提名參選，當時召集人田北辰要求至少一半「三會」成員，不能有政黨或者參政團體聯繫。

2024年3月，「三會」換屆在即，觀塘四順分區委員會舉行最後一次開會。（曾榮輝Facebook相片）

01統計：新任區議員上場後 約232人身兼分區委員會

現屆「三會」原定今年1月1日換屆，但撞上區議會換屆選舉和新一屆區議會開局，故延任至今年3月31日。由於有大量「三會」成員當選區議員，令到本來區議員「清零」的分區委員會，據《香港01》統計有約232名成員兼任區議員雙重身份。如果連同撲滅罪行委員會及防火委員會計算，現屆2533名「三會」成員當中，有409人身兼區議員，即有87%區議員身兼「三會」成員。

民主派主導區議會時不容兼任分區會 稱「冀廣納意見」

區議員在分區委員會「清零」的安排，源自去年1月民政事務總署委任新一屆分區會成員，當時不少區議會仍然由民主派主導，即使經歷區議員宣誓辭職潮後，部分區議會建制佔多數，仍然沒有任何分區委員會成員兼任區議員，不過防火委員會和撲滅罪行委員會則沒此限制。

翻查民政事務總署當時的解釋，稱「由於區議員已有充足機會就各項地區民生事項向政府發表意見」，所以「希望委任其他有志服務社會的合適人士為分區委員會委員，以廣納不同界別人士的意見」。不過，今屆區議會建制派全面主導，會否有同樣做法成為焦點。

+ 1

01消息：三會換屆改委任取態 區議員可兼任分區委員會

《香港01》接獲消息，新一屆「三會」委任名單已敲定，民政事務處近日陸續「派彩」，致電詢問地區人士是否接受委任，區議員亦可獲委任為分區委員會成員。換言之，委任取態將一改再改。據了解，當局考慮將直選界別、地區委員會界別區議員編配到分區委員會，委任界別區議員編配到防火委員會、滅罪委員會，惟視乎區情而家。

有區議員認為，兼任分區委員會有助結合地區治理工作，不過亦有區議員覺得功能重疊，委任其他賢能，總好過「塘水滾塘魚」。民政事務總署早前回覆《香港01》查詢時說，委任原則是用人唯才，考慮才幹、專長、經驗、誠信和參與社區工作的熱誠，以及充分兼顧相關委員會的職能等，未有正面回應是區議員身兼分區委員會成員的問題。

民政及青年事務局局長麥美娟3月24日出席新民黨立法會議員容海恩與區議員廖子聰辦事處開幕禮。（文睿攝）

麥美娟：冀「三會」及區議會發揮協同效應

周日（24日）民政及青年事務局局長麥美娟出席活動時，未有正面回應政府會否沿用去年起不再委任區議員為分區委員會成員的做法，只是說「三會」與區議會一向都有緊密合作，正嚴謹甄選「三會」成員委任名單。

被問到區議員兼任雙重身分會否不公平，麥美娟說以往都有區議員兼任「三會」成員，非常重視「三會」與區議會有更好的結合，合作為地區服務。她強調「三會」、區議會和關愛隊要互相產生協同效應，為地區服務和治理工作努力。