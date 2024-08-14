港府研放寬「高才通」 尚海龍：納「軟科」排名、引人才來港創業

政務司司長陳國基早前稱，正研究放寬「高才通」計劃，或將不屬於百強名單但單科排名高的院校納入考慮範圍。立法會選委界議員、高才通人才服務協會創會會長尚海龍也支持擴闊院校名單，納入單科國際排名好、行業內知名度高的院校，增加「軟科中國大學排名」頭25強如中國人民大學、南開大學和廈門大學，並引導「高才通」計劃A類人才、即高收入人才創業，料會新開超1萬間公司。



立法會選委界議員洪雯亦指出，「高才通」計劃初期門檻寬鬆是疫情後補充香港人才缺口的合理安排，現時需要「精雕細琢，針對性找人才」，不僅要限制申請人及助養人年齡，還要有專業限制。



早前政務司司長陳國基接受中新社訪問時稱，正研究放寬「高才通」計劃，或將不屬於百強名單但單科排名高的院校納入考慮範圍。（廖雁雄攝）

擴闊高才通院校 增「軟科中國大學排名」頭25強

現時「高才通」計劃B類人才所屬院校，參考的是泰晤士高等教育世界大學排名、QS世界大學排名、美國新聞與世界報道全球最佳大學排名及上海交通大學世界大學學術排名。尚海龍在電台節目中提出，應擴闊院校名單，納入單科國際排名好、行業內知名度高的院校，增加「軟科中國大學排名」頭25強如中國人民大學、南開大學和廈門大學。

軟科世界大學學術排名（ShanghaiRanking’s Academic Ranking of World Universities），簡稱ARWU，2003年由上海交通大學高等教育研究院世界一流大學研究中心首次發佈，是為了分析中國的大學在全球高等教育體系中的位置，評價依據全部來自國際可比的客觀指標和第三方數據，包括獲諾貝爾獎和菲爾茲獎的校友和教師數、高被引科學家數等。 2009起，改由上海軟科教育信息諮詢有限公司發佈。

至於A類人才則為緊接申請前一年，全年收入達港幣250萬元或以上人士。

招「香港沒有的」多元化人才 引導創業、就業

尚海龍提出，現時香港提供主管以上職位的行業集中在金融、地產、創科，缺乏新興行業如能源汽車設計。（盧翊銘攝）

尚海龍提出，現時香港提供主管以上職位的行業集中在金融、地產、創科，缺乏新興行業如能源汽車設計。他建議政府引導「高才通」計劃A類人才，即全年收入達港幣250萬元或以上人士來港創業。尚海龍說，現時A類人才有1.3萬至1.4萬人，「這批人不會放棄在內地同海外的公司，最好是請他們在港開新公司」。他稱如積極引導，料可新增超1萬間公司。

洪雯亦指出，第一批、第二批吸納的高才集中在金融行業，惟香港並不缺乏金融人才，這也是部分高才發現在港難找工作的原因。她同意「高才通」計劃初期以寬鬆的門檻吸納人才，但現時需要「精雕細琢，針對性找人才」，並提議政府設立專業資格委員會、社會團體齊齊幫手對接人才與就業市場。

抵港高才低於獲批數 處於「互相挑選」階段

洪雯認為，現時正處於高才與香港「互相挑選」的過程，料最快今年年尾就可以得知多少高才會真正加入香港。（資料圖片/歐嘉樂攝）

根據勞工及福利局數據，截至2024年6月底，「高才通」申請達8.9萬宗，逾7萬宗獲批，惟抵港高才總共只有5.6萬餘名。洪雯認為，現時正處於高才與香港「互相挑選」的過程，料最快今年年尾就可以得知多少高才會真正加入香港，「人才和香港需要多來往，才明白是否適合」。