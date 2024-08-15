高才通｜調查：21.6%來港人才失業　團體促政府聯繫企業支援就業

有團體調查發現，約2成透過人才計劃來港的人士失業，促請政府提供更多就業支援，協助人才聯繫企業。



對於有近4成來港人才的子女，在港就讀資助中小學，當中不少人面對插班難的問題，團體希望放寬班級數目和名額，不要令家長「四周圍撲學校，結果間間都爆。」



香港高才通人才服務協會和教聯會，上月以問卷訪問597人，受訪者均透過人才計劃來港生活。（何夏怡攝）

21.6%來港人才沒有工作 促請政府支援就業

香港高才通人才服務協會和教聯會，上月以問卷成功訪問597人，受訪者均透過人才計劃來港生活，當中71.5%人是「高才通」計劃下來港。受訪的來港人才當中，有22%人從事金融業、17.9%從事創科與金融科技、11.1%從事商貿與專業服務、7.2%計劃創業，值得留意的是有21.6%受訪來港人才，暫時沒有工作。

團體促請政府了解來港人才失業情況，考慮協助人才與企業接觸聯繫，提供更多支持和服務，同時關注創業者的情況。

香港高才通人才服務協會和教聯會，上月以問卷訪問597人，受訪者均透過人才計劃來港生活。（何夏怡攝）

政府擬放寬「高才通」門檻 鄧飛倡針對性引入人才：金融需求不大

政務司司長陳國基日前表示，正研究放寬「高才通」計劃，即使不是就讀百強大學亦符合申請來港資格。教聯會選委界立法會議員鄧飛認為，「高才通」計劃應針對性引入對本港經濟、民生、產業規劃轉型有利的人才，「例如金融，除非Fintech人才，就不是很大需求。」

香港高才通人才服務協會和教聯會，上月以問卷訪問597人，受訪者均透過人才計劃來港生活。（何夏怡攝）

人才子女插班難 鄧飛促請放寬班級數目和名額

調查又顯示，61.7%受訪人才的子女在港入學，當中近4成的子女就讀資助中小學，不少人面對插班難的問題。鄧飛認為入學問題極需解決，促請教育局考慮放寬學校資助政策，「學校之前向教育局承諾過班級個數、每個班的人數，就不會多收」，他建議適當放寬班級數目和名額，不要讓家長「四周圍撲學校，結果間間都爆」。

出席記者會的來港人才魏先生表示，認可本港教育理念，如與國際接軌的課程設計，才攜子女來港，但熱門學校的學位有限，子女嘗試插班一個學期亦不果，希望政府更多支援。

鄧飛又表示，逾8成來港人才家庭願意為子女支付課外活動、補習費，可見來港人才重視子女教育，港府也應該推出支援優才、高才的教育政策。

香港高才通人才服務協會和教聯會，上月以問卷訪問597人，受訪者均透過人才計劃來港生活。（何夏怡攝）

尚海龍倡放寬資金來港限制

86.4%受訪來港人才家庭選擇在港租樓，4.9%選擇暫居深圳親友家中。對於來港人才在香港置業的疑慮，選委界立法會議員、高才通人才服務協會創會會長尚海龍認為，大部分人才經濟狀況理想，但受限於資金來港困難，如想促進賣樓，政府需要放寬限制，「理解政府對資金外流擔憂，但如果人才已經多次續簽，能否階梯式放寬其資金來港？」尚海龍又建議有能力的僱主為來港人才提供宿舍或住屋津貼，籲政府加以引導。