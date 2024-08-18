富利來商場大維修後變回死場　吉舖放紙紮公仔　前租戶：個場冇救

有「死場」之稱的炮台山富利來商場，4年前曾經由當時的熱心租戶推動「活化富利來」計劃，引入十多間文創小店進駐，一度將這片死寂之地，翻生成文青聚腳地而為人熟知。惟商場去年經歷大維修後，門面雖較以往光鮮，曾吸引人流的一眾小店已撤走，場內又重回昔日冷清景況。



記者日前於中午時份在商場內逗留了約一小時，直擊全場僅3間店舖營業，一直沒有人入場閒逛。場內多個吉舖變身迷你倉，雜亂無章，甚至有吉舖離奇擺放「三缺一」打麻雀紙紮公仔等殯葬用品，場面怪異。有前租戶認為，業主寧願舖位長時間丟空，亦不肯減租予租客，慨嘆：「人冇得救，個場都係冇得救！」



位於炮台山的富利來商場4年前曾經由「死場」翻生成文青聚腳地，不過大維修後，又重回昔日冷清景況。（黃浩謙攝）

位於炮台山的富利來商場4年前曾經由「死場」翻生成文青聚腳地，不過大維修後，又重回昔日景況，多個舖位貼出招租告示。（黃浩謙攝）

位於炮台山的富利來商場4年前曾經由「死場」翻生成文青聚腳地，不過大維修後，裝潢雖較以前光鮮，卻重回昔日景況，場面冷清。（黃浩謙攝）

經歷大維修變回「死場」 中午時份全場逾百舖位僅5間舖有人運作

位於京華道的富利來商場已有超過40年歷史，去年落實大維修，今年年初大致完成。商場大維修後，拆去了正門上方原有已生鏽的中英文大字鐵架招牌，外牆亦修葺過；商場內保留了標誌性的旋轉樓梯、鈍角櫥窗和木板把手，長條瓷磚地看起來簇新，不過仍有一股舊商場的味道。

商場大維修後拆去了正門原有已生鏽的中英文大字鐵架招牌，外牆亦修葺過；保留了標誌性的旋轉樓梯，鈍角櫥窗和木板把手，長條瓷磚地看起來簇新，不過仍有一股舊商場的味道。（黃浩謙攝）

記者日前於中午時份在商場內逗留了約一小時，發現一直沒有街客進內，場內十分寂靜。商場雖有3層、共有逾百個舖位，但全場只有5個舖位有人在內，分散在不同樓層和位置，包括有外賣店、美甲店和水電工作室在營業；另有一個舖位被租用作辦公室；還有一個放置雜物的舖位，有外籍女傭在執拾。

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八成吉舖招租 多舖雜亂無章 被追租、放紙紮公仔、骨灰盅

至於場內有近八成舖位都被丟空，櫥窗玻璃貼上招租告示，印有不同地產代理的聯絡電話。有部份舖位雜亂無章，例如被人用膠帶圍封着；也有空置舖位的信箱塞滿了電費單及執達主任寄出的信件；亦有舖位仍未解決租務糾紛，門上被貼滿法庭文件。另有多個舖位疑似已被租用，但並非用作營業，只放了一張單人梳化或一部足球機，亦有舖位放滿多個儲物膠箱和行李箱等雜物，變身迷你倉。

有兩個舖位更放了紙紮公仔、骨灰盅等殯儀用品，據商戶指已擺放了一年。（黃浩謙攝）

位於一樓的其中兩個舖位，更被人離奇擺放了3個紙紮公仔和一組麻雀枱椅，還有大橋、大屋紙紮品、數個骨灰盅等殯儀物品。行經該舖位時，可透過櫥窗玻璃清楚看到內裏的「三缺一」打麻雀紙紮公仔，難免令人不安。有租戶指該些物品已擺放了約一年，幸好平日不用經過該位置，否則要繞路而行。

有兩個舖位更放了紙紮公仔、骨灰盅等殯儀用品，據商戶指已擺放了一年。（黃浩謙攝）

據了解，上址商場去年曾因有人租用地舖擺放殯儀紙紮用品，並貼上殯儀業務的宣傳告示而惹來投訴，最終要撤走。有關物品與記者在一樓該兩個舖位看到的很相似，不過舖位沒有張貼任何宣傳告示，十分弔詭。

現租戶認為租金合理 無懼「死場」：好難變旺，除非拆卸重建

富利來商場雖已失去當年「活化」時期的面貌與神韻，但仍有留守的小店堅持保留其獨特個性；也有租戶因租金合理而選擇在上址創業，默默耕耘，在2樓經營專外賣店的負責人吳小姐就是其中之一。她指商場大維修後，仍然十分冷清，但因為月租數千元不算貴，加上她專做外賣生意，顧客主要是透過外賣平台落單，所以「死場」對她影響不大。她又認為商場地理位置不佳，而且店舖間隔儼如辦公室，很難變旺場，除非整個商場拆卸重建。

Ben又表示現時大環境下零售業生意難做，加上多了港人北上消費，商場冷清亦無可避免。（黃浩謙攝）

另一位租戶阿Ben半年前租用了2樓一個舖位作辦公室，他因為住在附近，來回可節省交通費，加上商場租金算合理，所以決定承租。就他半年以來的觀察，商場平日幾乎沒有人入場，最多只是有市民去1樓的集運自提點領取貨物。Ben又表示，現時大環境下零售業生意難做，加上多了港人北上消費，商場冷清亦無可避免。

富利來商場於2020年時仍是榜上有名的「死場」，但有熱心租戶主向業主商量推動活化，成功說服業主減租，將20個空置舖位租予年青人創業，最終經過20個月的行動吸引了10多間文創小店進駐，令商場活化成為文青聚腳地，人氣大增，一度洗脫了「死場」之名。不過，業主在約一年後突然提出商場要進行大維修翻新，該些新商戶擔心影響生意，提議暫停或延後工程，可是經過半年拉鋸無果，多個商戶無奈離場。

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前租戶嘆業主寧丟空拒減租：死場就係死場，冇得救！

有前租戶指，當初兩位大業主提出大維修，但在工程進行期間，並沒有支付大維修費用，影響到商舖所有運作。之後業主更將工程一拖再拖，不斷延期。他當時與業主理論後仍然未見成效，最後兩年合約未完亦不能再續租。他又形容，不想任由富利來商場再次淪為「死場」，但太多業主貪圖利益，寧願長時間丟空舖位亦不願減租，無奈說：「死場就係死場，人冇得救，個場都係冇得救」。

炮台山富利來商約一年前大維修，翻新後空置率仍高企，多個舖位待租。（黃浩謙攝）

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