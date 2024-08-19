運動員薪酬｜鄭泳舜倡政府助商界配對運動員贊助　提供稅務誘因

巴黎奧運港隊奪得兩金、兩銅的佳績，社會再度關注全職運動員待遇，包括最低津貼只有7130元。身兼體育學院副主席的民建聯立法會議員鄭泳舜今天（19日）建議，改善精英運動員資助機制，提高待遇，令他們「公平地向上流動」。被問到建議提高資助的幅度，他表示具體要待體院研究後再決定



他又建議引入商界力量，鼓勵政府協助商界「一對一」贊助運動項目及運動員，令運動員獲更多資助，政府可提供稅務優惠作誘因。



8月19日，身兼體育學院副主席的民建聯立法會議員鄭泳舜（中）建議，改善精英運動員資助機制，提升運動員待遇，令他們「公平地向上流動」。（何夏怡攝）

倡提高運動員待遇 鼓勵商界「一對一」贊助

體育學院每4年檢討一次精英運動員直接資助機制，下月將開會討論，最快明年4月實施新安排。翻查體院資料，精英訓練資助中，奧運獎牌得主「精英甲+」級別月薪可獲44,500元，較最低級別「成年隊」7,130元多5.2倍，即使是與「精英甲+」一同出賽、取得奧運資格的「精英丙」級別運動員，薪酬也只有11,520元，相差近2.9倍。

香港體育學院。（張倩儀攝）

鄭泳舜建議提高運動員待遇，改善運動員資助機制，並讓各級運動員向上流動的機會。他舉例跆拳道和柔道仍處於「B級」精英體育項目，建議為不同運動項目建立健全的晉升階梯。

現時較少商業機構會贊助運動項目，他鼓勵政府協助商界，「一對一」贊助運動項目及運動員，令運動員獲更多資助，政府可向贊助人提供稅務優惠。

8月19日，身兼體育學院副主席的民建聯立法會議員鄭泳舜（中）促港協暨奧委會盡快公布檢討體育總會管治結果。（何夏怡攝）

促盡快檢討體育總會管治 引入開放透明的選拔準則

早前發生9歲泳手因泳會級別不夠高，被拒參與分齡錦標賽的風波。港協暨奧委會正檢視各體育總會的管治狀況，制定「機構管治手冊」，鄭泳舜促盡快公布檢討結果。談及下一步管治方向，他說各個體育總會「有貢獻，都有自己文化」，需要再研究，「重中之重是建立健全、開放透明的選拔準則和上訴機制。」

8月19日，身兼體育學院副主席的民建聯立法會議員鄭泳舜（中）倡政府未來續購賽事播映權，例如2025年全運會、2026年日本愛知-名古屋亞運會、2028洛杉磯奧運會。（何夏怡攝）

冀政府購入全運會、名古屋亞運會播映權

民建聯趁巴黎奧運熱潮，今年7月至8月成功訪問471名12歲或以上的市民，發現有收看奧運的受訪者較前兩屆要高，達到近87%。鄭泳舜認為與政府連續兩年購買奧運播映權有關，倡未來續購賽事播映權，例如2025年全運會、2026年日本愛知-名古屋亞運會、2028洛杉磯奧運會。

鄭泳舜建議，短期可參考內地氣膜運動場等簡約搭建技術，興建氣膜體育館，減輕本港運動設施不足的情況，舉例選址可以在荔枝角寶輪街。（鄭泳舜提供）

倡參考內地建氣膜體育館 鄭泳舜提三選址

調查亦顯示，市民愈來愈認同要增設體育場館，其中19.7%受訪者冀增加羽毛球場；逾8%受訪市民希望增設劍擊館，而在2021年僅有1.6%人有此意願。

鄭泳舜建議，短期可參考內地氣膜運動場等簡約搭建技術，興建氣膜體育館，減輕本港運動設施不足的情況，舉例選址可以在通洲街前臨時街市天橋底。（鄭泳舜提供）

鄭泳舜建議，短期可參考內地氣膜運動場等簡約搭建技術，興建氣膜體育館，減輕本港運動設施不足的情況，舉例選址可以在港鐵屯馬線元朗站天橋底、通洲街前臨時街市天橋底、荔枝角寶輪街。長遠而言，需加建永久康體場地，盡快落實《體育及康樂設施十年發展藍圖》中的康體設施規劃。

鄭泳舜建議，短期可參考內地氣膜運動場等簡約搭建技術，興建氣膜體育館，減輕本港運動設施不足的情況，舉例選址可以在港鐵屯馬線元朗站天橋底。（鄭泳舜提供）

派電子運動消費券鼓勵全民運動 減輕基層負擔

調查顯示，6成受訪者贊成政府推出電子運動消費券，即參考醫療券做法，用於支付政府、或認可機構舉辦的康體活動或課程費用等，深水埗區議員何坤洲相信可以減輕基層家庭負擔，有利推廣全民運動。鄭泳舜續指，澳洲政府曾發出面額1000澳幣的運動消費券，香港可先試行小規模派發，例如向長者。

倡體育課加入新興項目 例如滑板

近年奧運引入滑板、霹靂舞、山地自行車等新興城市運動項目，受年輕人歡迎，鄭泳舜建議，教育局檢討體育課內容，加入新興好玩的課程，鼓勵學生運動，例如滑板。