林哲玄：有空間建第三間醫學院　倡學額夠時可收海外學生

醫務衞生局局長盧寵茂日前稱，當局正積極考慮建新醫學院，醫療衞生界立法會議員林哲玄今日（20日）稱，香港有空間增加第三間醫學院。科大及理大早前均表示有意開設醫學院，認為香港有空間增設第三間醫學院，但要看目標，以及使費多少，暫時未有定案。他又認為當日後醫科學額足夠時，可考慮向本港以外學生招手。



林哲玄（廖雁雄攝）

科技大學早已表明有意設本港第三間醫學院，校方透露將設最多200個學額，課程內容會以科研為主，並計劃首階段每年招收50名醫科生。理工大學亦於今年三月宣布冀於北部都會區設醫學院，初步構思每年招收100名醫科生及研究生課程，並增設主打科技的綜合智慧型附屬醫院，應付北都250萬人口醫療需求。

盧寵茂（廖雁雄攝）

醫務衞生局局長盧寵茂星期日（18日）出席活動時說，政府近年投放逾300億元，作為大學醫療人才培訓設施建設資金，未來會持續支持兩所現有醫學院提升教學能力，增加醫學生名額及收生來源，並積極考慮建設第三所醫學院的建議。

林哲玄今早在一個電台節目中指，香港近年醫學科研都有相當好的成就，有不少新的科技出現，正處於上升階段，但未到世界最頂尖，發展空間較大，相信吸引力仍是有的，政府亦願意投入科研，加上北部都會區及內地深圳方面配合，是很巨大的研究中心。生命科技則會是重要部分，對全世界以至內地都有一定的吸引力。

港大醫學院。（資料圖片）

至於醫護人手，林哲玄指公私營協作有很大空間，不太擔人醫護人手不足。他又認為醫學院從來不擔心吸引不到學生，要看的畢業後，是否仍用現行模式，即絕大部分純粹投入做臨床工作，或要加強科研。他建議當有足夠學額時，可向本地以外的地方學生招手。