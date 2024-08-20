林哲玄：有空間建第三間醫學院　倡學額夠時可收海外學生

撰文：文維廣
出版：更新：

醫務衞生局局長盧寵茂日前稱，當局正積極考慮建新醫學院，醫療衞生界立法會議員林哲玄今日（20日）稱，香港有空間增加第三間醫學院。科大及理大早前均表示有意開設醫學院，認為香港有空間增設第三間醫學院，但要看目標，以及使費多少，暫時未有定案。他又認為當日後醫科學額足夠時，可考慮向本港以外學生招手。

林哲玄（廖雁雄攝）

科技大學早已表明有意設本港第三間醫學院，校方透露將設最多200個學額，課程內容會以科研為主，並計劃首階段每年招收50名醫科生。理工大學亦於今年三月宣布冀於北部都會區設醫學院，初步構思每年招收100名醫科生及研究生課程，並增設主打科技的綜合智慧型附屬醫院，應付北都250萬人口醫療需求。

盧寵茂（廖雁雄攝）

醫務衞生局局長盧寵茂星期日（18日）出席活動時說，政府近年投放逾300億元，作為大學醫療人才培訓設施建設資金，未來會持續支持兩所現有醫學院提升教學能力，增加醫學生名額及收生來源，並積極考慮建設第三所醫學院的建議。

林哲玄今早在一個電台節目中指，香港近年醫學科研都有相當好的成就，有不少新的科技出現，正處於上升階段，但未到世界最頂尖，發展空間較大，相信吸引力仍是有的，政府亦願意投入科研，加上北部都會區及內地深圳方面配合，是很巨大的研究中心。生命科技則會是重要部分，對全世界以至內地都有一定的吸引力。

港大醫學院。（資料圖片）

至於醫護人手，林哲玄指公私營協作有很大空間，不太擔人醫護人手不足。他又認為醫學院從來不擔心吸引不到學生，要看的畢業後，是否仍用現行模式，即絕大部分純粹投入做臨床工作，或要加強科研。他建議當有足夠學額時，可向本地以外的地方學生招手。

盧寵茂：繼續支持兩醫學院增學生名額　積極考慮設第三所醫學院黃頴灝｜香港需要第三間醫學院開第3間醫學院？盧寵茂視察理大醫療教學設施　稱增醫療培訓學額施政報告2024｜G19交意見書　陳健波促政府支持科大建第3間醫學院教資會邀兩大學醫學院磋商增加醫科學額　中大：會適時公布詳情港大醫學院申「第二學位」形式入學4年制課程　倘獲批明年可入讀
hotline
林哲玄
港大醫學院
中文大學醫學院
中大醫學院