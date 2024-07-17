施政報告2024｜G19交意見書　陳健波促政府支持科大建第3間醫學院

特首李家超就新一份施政報告的諮詢進入第二天，立法會G 19議員提交意見書。當中身兼行會成員的保險界議員陳健波指，香港長期面對醫生不足的問題，除了引入海外醫生及由港大中大增加醫科生名額，建議政府支持科大籌建第三間醫學院，肯定有助解決醫生短缺問題。



保險界立法會議員陳健波促政府支持科大籌建第三間醫學院。（立法會直播截圖）

陳健波解釋指，香港若要建立生命科學及醫療科技產業的宏大目標，除了政府要投入大量資源外，關鍵是必須有足夠的醫生領導臨床研究，才能把在實驗室中的科研成果轉化為可用於治療的藥物或產品，方能成就完整的產業鏈。不過，全球都缺乏能領導臨床研究的醫生，國家和香港也不例外，特別是一些能與世界醫學科研工作接軌的臨床科學家。這些新一代醫生必須能夠掌握人工智能醫學科技。

陳健波：科大有把握利用短期措施 2027-28年度錄取首批醫科生

他認為，科大在這方面有獨特優勢，根據 2024年QS世界大學排名榜， 科技大學的「數據及人工智能科」位列全球第十位。科大已跟北京天壇醫院簽訂了合作備忘錄，由科大培訓他們的年青醫生。所以建議政府盡快利用香港科技大學現在已跟歐美大學建立起的科研合作平台，在香港建立一個 訓新一代醫生的國際基地，為香港及國家培育能掌握醫療科技(如人工智能)的新一代醫生。科大和政府商議近一年，已完成籌建科研型醫學學位的建議書，即將提交，根據科大預計，若政府滿意建議書及能在今年內同意， 他們有把握利用一些短期措施，在2027至28年度收錄首批醫科生。

陳振英：把金紫荊廣場打造為愛國主義教育地標

另一名G19議員、金融界議員陳振英就融入國家發展大局、推動本港金融發展、旅遊發展及弘揚愛國主義教育等方面提出共18項建議，當中包括優化「跨境理財通」、利用「信資通」平台實現跨境個人徵信互通、促進大灣區融資一體化、便利兩地專才及商務人員往來開通「快速通關通道」、吸引機構在香港發行代幣化綠色債券、提供稅務優惠推動金融科技發展、把天星碼頭改建打造為港版「漁人碼頭」及把金紫荊廣場打造為愛國主義教育地標等。

陳沛良建議政府若提高公共服務收費應有明確時間表（陳沛良提供）

陳沛良促政府提高公共收費應有明確時間表

另一名G19議員陳沛良建議政府檢視公共服務收費應貫徹民本原則，若提高公共服務收費應有一個明確的時間表及路線圖予市民知悉，並應分階段進行，而非在某一時間段內集中調整各類服務收費。

他又建議在關愛基金下推出先導援助計劃，為65歲或以上超高危、低收入人士接種「蛇針」提供津貼，日後視乎成效與資源，進一步擴展至50歲或以上人士，長遠為香港建立免疫屏障。此外，他又提出重估房委會轄下商戶租金，參考私人市場做法，日後在續簽租約或簽訂新租約時，為商戶提供彈性租約，例如訂立「2+1」租約，包括兩年「死約」和一年「生約」。

邱達根（左）向特首李家超提交施政報告建議（邱達根提供）

邱達根：以度身訂造方式引進有潛力科企

資訊科技界議員邱達根建議，成立母基金以激活私人投資，填補科創資金鏈缺口、以「度身訂造」方式，引進具潛力的成長期科技企業、為聯交所設立新的關鍵績效指標，吸引長期資本來港、進一步改革 GEM，以帶旺中小型科企融資市場、建立全社會掌握人工智能技術的策略、及完善 Web3 布局，培育區塊鏈技術人才。