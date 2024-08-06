新界西與深圳樓價有逾10%差距　仲量聯行︰差距將在未來10年維持

粵港澳大灣區融合對港深兩地的消費市場出現此消彼長的情況，不過仲量聯行今天發佈的《香港住宅銷售市場綜述》，預計深港兩地的樓價差距於未來十年仍將維持。



仲量聯行研究部指出，即使與深圳最昂貴的區域作比較，今年上半年元朗和屯門的平均一手成交呎價分別為每平方呎13,900及14,538元，仍至少較南山和福田平均每平方呎11,931和12,463港元高出超過10%。

仲量聯行項目策略及顧問部資深董事李遠峰。

李遠峰︰北部都會區興建細價樓較有銷售保證

仲量聯行項目策略及顧問部資深董事李遠峰表示，由於交通時間及成本，跨境上班暫難成普遍趨勢，九龍及港島受北上置業的影響較少，甚至可能受惠於大灣區融合，南向資金的流入能夠對目前處於跌勢的樓價提供額外支持。

政府致力發展北部都會區。

發展北都地產商宜建較細單位 減少深圳競爭

若大灣區內地城市的樓價進一步下跌，新界北的樓價也可能會隨著需求的轉移而下跌。因此，未來能左右新界北樓價的除利息、經濟等基本因素外，也繫於深圳邊境地區的樓價走勢及北部都會區的經濟發展。未來兩年新界北的屯門及元朗的住宅供應大部分是面積小於753平方呎的單位，較深圳南山和福田的單位小。香港發展商日後發展北部都會區，宜發展同類型的相對較細單位，減少來自深圳的競爭，銷售較有保證。

政府致力發展北部都會區。