賀一誠棄連任｜港澳辦發文：為澳門各項事業發展的輝煌成就點讚！

澳門特首賀一誠今日（21日）宣布不競逐連任，是澳門首名只做一任的特首。國務院港澳辦在賀一誠發出聲明後發表筆名「港澳平」的文章，回顧澳門回歸25年，並稱「我們要為特區各項事業發展所取得的輝煌成就點讚！」



賀一誠宣布不競逐連任後，港澳辦發表文章讚揚澳門成就。（澳門新聞局相片）

回顧澳門回歸 確保管治權牢牢掌握在愛國者手中

「港澳平」撰寫的文章題為〈接續奮鬥譜寫具有澳門特色的「一國兩制」成功實踐華彩篇章〉，指新一任特首選舉候選人提名期將於8月29日展開，此際回顧澳門回歸25年歷程，「我們要為特區各項事業發展所取得的輝煌成就點讚！為澳門特區政府帶領社會各界努力推動『一國兩制』實踐行穩致遠的接續奮鬥點讚！」

文章引述國家主席習近平的評價，指澳門回歸後在中央政府支持下，開創了史上最好的發展局面。文章指澳門回歸25年來，「一國兩制」方針得到全面準確貫徹落實，憲制秩序牢固確立，治理體系日益完善。又指澳門積極通過規範國旗國歌國徽使用、深入開展愛國主義教育等，着力增強澳門同胞的國家意識和愛國精神。此外，澳門完成修改《維護國家安全法》，修訂《行政長官選舉法》《立法會選舉法》，確保特區管治權牢牢掌握在愛國者手中。

橫琴粵澳深度合作區於3月1日起正式封關運作。（視覺中國）

讚深入推進「一中心、一平台、一基地」建設

經濟方面，文章指澳門特區深入推進「一中心、一平台、一基地」建設，世界級的旅遊休閒度假資源不斷提升，與葡語國家交流合作日益密切，中西文化交融優勢更加突顯。經濟適度多元發展亦初見成效，現代金融業和中醫藥大健康產業得以發展，高新技術產業取得突破，會展產業提質增效，又積極對接國家「一帶一路」和粵港澳大灣區等戰略，回歸後澳門本地生產總值（GDP）年均增長率達11%。

指澳門着力解決住房、醫療、養老等問題

至於民生發展，「港澳平」讚澳門特區政府堅定秉持和貫徹「全面提升澳門社會綜合生活素質」的施政理念，還連續多年推出「現金分享」計劃等一系列普惠性的民生政策。又讚揚特區政府堅持以民為本，積極回應民生訴求，着力解決住房、醫療、養老等方面的突出問題。

教育方面除了實施15年免費教育，高等教育亦快速發展。而澳門舉辦第四屆東亞運動會，「格蘭披治大賽車」等，已成為澳門文化名片。

（澳門格蘭披治大賽車Facebook）

文章列舉澳門歷史城區被列入「世界文化遺產名錄」，澳門被聯合國教科文組織評定為「創意城市美食之都」。初級衛生保健體系被世界衛生組織評為「太平洋地區典範」。文章稱，澳門犯罪率極低，是世界上最安全的城市之一。

文章稱，澳門居民獲得感、幸福感、安全感不斷增強。民調顯示，澳門居民對「一國兩制」的信任程度一直保持高水平。又稱國際社會紛紛讚揚中央政府在澳門成功實踐「一國兩制」，充份肯定澳門回歸以來取得了「前所未有的成功」。

澳門歷史城區被列入「世界文化遺產名錄」。（路透社）

認為澳門第五屆政府把準方向、努力履職

「港澳平」重提習近平2019年在澳門回歸20周年暨第五屆政府就職典禮上，提到對澳門的期望，指五年過去「這一屆特區政府以習近平主席提出的『四點重要經驗』和『四點希望』為指引，緊密結合澳門實際，把準方向，努力履職，務實進取，不懈推進具有澳門特色『一國兩制』成功實踐，取得顯著成效。」

文章又重提2019年新冠疫情，讚揚澳門政府快速反應，在較短時間內控制住了疫情，並推出「消費卡」等措施紓解民困。

文章結尾再度引用習近平講話，指「澳門雖小，但只要路子對、政策好、身段靈、人心齊，桌子上也可以唱大戲。」