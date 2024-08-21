賀一誠棄參選｜盤點在任五大金句　談北上消費：留一餐喺澳門食啦

澳門第五任行政長官賀一誠今日（21日）宣布不競逐連任，意味他成為澳門首名只做一屆任期的行政長官。



賀一誠曾擔任澳門行政會成員、立法會議員及主席，2019年特首選舉是唯一足夠提名票的參選人。以下是賀一誠出任澳門特首以來的五大金句。



澳門第五任行政長官賀一誠。（資料圖片／梁鵬威攝）

澳門行政長官賀一誠於6月21日起，突然宣布休假，原定休假13日，直至7月4日復工，不過其後公布休假16天，直至7月20日再休假10日，即三度休假合共連績39日。惟澳門特首選舉最快於今年10月舉行，因此他最近的「悠長假期」，引起當地政界關注，甚至有傳言指他的身體抱恙。

回顧賀一誠上任5年的工作，他當選翌年全球便爆發新冠肺炎，澳門主要支柱的博彩業遭受重創，需要面對經濟下行的挑戰。但他多次在疫情記者會、行政長官答問大會，或是接受傳媒提問期間，均妙語連珠，誕生不少為人熟知的金句，不過部份亦成為他的「黑歷史」。

李家超（左）率團訪問澳門，與澳門特首賀一誠（右）會面商討加強合作。(李家超FB相片）

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談港澳關係︰香港永遠對澳門來講都是老大哥

以最近的金句為例，賀一誠在今年6月17日出席「機遇澳門」主題採訪活動時，公開感謝香港現任特首李家超的指導。他又透露雙方經常互相拜訪及致電，形容港澳的關係有如「兄弟般的情感」。

香港永遠對澳門來講都是老大哥，它的量比較大、人比較多，它也畢竟是世界國際金融城市，多年以來對澳門有很多支持，我們很感謝香港特區政府，也感謝李家超特首，他對我們有很多工作上的指導，所以我們跟香港來講，大家是兄弟般的一個情感，所以我們在共同去發展。 澳門第五任行政長官賀一誠

賀一誠又說澳門今年已經恢復財政平衡，有信心今年經濟能夠有雙位數字增長，明年更會有財政盈餘，又提到以行動擦亮澳門「金名片」。

擦亮這個「大名片」，不是嘴巴上面去擦，也不是用手去擦，是用行動去擦。 澳門第五任行政長官賀一誠

談北上消費︰澳門人留返一餐喺澳門食啦

新冠疫情後，香港掀起北上消費熱潮，餐飲業首當其衝大受打擊。其實隔岸的澳門同樣面對相同難題，大批北區居民因毗鄰關口，每逢周末及假期會北上珠海消費。他在今年4月16日的立法會中，便呼籲澳門居民留澳消費。

澳門人留返一餐喺澳門食啦，係咪呀？唔好全部上晒去，北區係呢一方面嘅重災區，大家都睇到，因為北區係我哋北上最方便嘅地方，所以佢哋一到周五晚，同埋周六周日呢，都喺晒上面。 澳門第五任行政長官賀一誠

籲市民打針︰我就已經面紅……因為全中國係我哋最曳

澳門與香港在疫情期間亦是「難兄難弟」，同樣因疫苗接種率不理想，無法與內地全面恢復通關，嚴重打擊經濟。賀一誠於是在2021年9月21日的疫情記者會中，呼籲澳門居民打針，更稱澳門的疫苗接種率為全中國最低。

再次以行政長官嘅身份呼籲各個市民，希望大家打針。冇呢個針，我係好難同中央去開呢個旅行團，一句講晒喇，全中國最低係我哋，我有咩底氣同人哋去講，希望你哋可以放寬旅行團嚟澳門，我哋個經濟怎麼辦？呢個就係我哋面對嘅問題，人哋一問到我呢度，我就已經面紅。呢一方面我講唔出，因為全中國係我哋最曳。 澳門第五任行政長官賀一誠

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記者會失言︰唔使樣樣嘢同你報告

不過賀一誠亦曾經衝動失言，就在2022年12月24日，他結束在北京述職的4日行程，返回澳門後在機場會見傳媒，期間有女記者提問翌日落區視察的地點，他語氣強硬表示拒絕。而回應中的「唔使樣樣嘢同你報告」從此「一舉成名」，成為澳門網民至今仍經常引用的金句之一。

（記者︰特首你未講話聽日會落去邊度睇？）到時佢哋會通知你哋啦，唔使樣樣嘢同你報告。 澳門第五任行政長官賀一誠

澳門於1999年主權移交，歷經五任行政長官管治。（資料圖片）

記者會二次失言︰係咪發咗消費券就冇人自殺

另一句較近期的「黑歷史」出現在今年4月16日，當時有議員在立法會答問會中，提到自殺問題，建議澳門政府緊急推出消費券和提高養老金等，以幫助貧困居民。賀一誠則回應指，自殺令人痛心，但不認為僅靠消費券可杜絕問題，強調兩者不可直接掛鈎。