賀一誠棄連任｜只任一屆　澳門回歸後首位特首不連任

香港與澳門都是實施「一國兩制」的特別行政區，香港從來未有行政長官做滿兩屆任期，有人形容為「十年魔咒」。反觀被中央形容為「一國兩制」實踐成功典範的澳門，歷任澳門特首何厚鏵、崔世安均連任，做足十年、共四屆特首。



隨著澳門行政長官賀一誠今天（21日）宣布放棄連任，稱「身體健康尚未全面恢復」，他將於今年底完成5年任期後，結束特首生涯，成為歷來最短任期的澳門特首，打破澳門特首連任的往例。



澳門特首賀一誠2019年8月以62歲之齡當選澳門行政長官。（資料圖片）

賀一誠成為首名不連任澳門特首 67歲離任

賀一誠2019年8月以62歲之齡當選澳門行政長官，是歷任特首之中年紀最大，原本任期至2024年結束，不過特首選舉前一個多月，賀一誠宣布放棄連任，理由是「身體健康尚未全面恢復，為了澳門的長遠發展，從大局出發，決定不參加第六任行政長官選舉」，成為首名不連任的澳門特首。

賀一誠任期：

（第五屆行政長官）2019年12月20日至今

賀一誠對上一次露面，是上周六（17日）與訪問澳門考察的中央統戰部部長石泰峰會面。（澳門新聞局相片）

崔世安2009年當選澳門第三任行政長官。（資料圖片）

上任特首崔世安連任一屆 62歲離任

2009年7月，特首選舉唯一參選人崔世安，以52歲之齡當選澳門第三任行政長官，再於2014年在無競爭情況下連任至2019年，擔任行政長官長達10年，離任時62歲。

崔世安任期：

（第三屆行政長官）2009年12月20日至2014年12月19日

（第四屆行政長官）2014年12月20日至2019年12月19日

國家主席習近平2019年與當時即將卸任的澳門特首崔世安共同舉杯。

何厚鏵1999年當選首任澳門特首。（澳門政府新聞局）

首任特首何厚鏵連任一屆 54歲離任晉升政協副主席

何厚鏵1999年以44歲之齡當選澳門首任行政長官，再於2004年在無競爭情況下連任至2009年，擔任行政長官長達10年，離任時54歲。翌年，何厚鏵在北京全國政協全體會議上，當選為全國政協副主席，晉升為國家領導人。

何厚鏵任期：

（第一屆行政長官）1999年12月20日至2004年12月19日

（第二屆行政長官）2004年12月20日至2009年12月19日