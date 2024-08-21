林定國指香港與新加坡是建設性、良性競爭　可互補長短

新加坡國慶日是8月9日，律政司司長林定國今日（21日）出席新加坡國慶日慶祝酒會，指香港和新加坡屬於一種良性且具建設性的競爭，使對方變得更好，各自獨特的優勢又可以互補長短。



新加坡與香港有不少相似之處，難免成為別人比較的對象。新加坡和香港是區內主要的普通法管轄區，有人認為新加坡和香港在許多領域，包括國際法律服務的提供上，是競爭對手。林定國認為，兩地屬於一種良性且具建設性的競爭，使對方變得更好，各自獨特的優勢又可以互補長短。

林定國提到，在「一國兩制」下，香港在「一帶一路」倡議和粵港澳大灣區建設等重要的國家發展計劃中，擔當更積極的角色。作為內地與世界其他地區之間的「超級聯繫人」和「超級增值人」，香港將為新加坡朋友創造更多機遇。

林定國7月首次官式訪問新加坡，參加首屆首席法律顧問論壇，他表示10月下旬會再次去新加坡，出席第14屆中國-東盟總檢察長會議。

多名政界人士出席今日的新加坡國慶日慶祝酒會，包括前特首曾蔭權和林鄭月娥，商務及經濟發展局局長丘應樺，勞工及福利局局長孫玉菡，行政會議召集人葉劉淑儀、成員湯家驊，立法會主席梁君彥等。