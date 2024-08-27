香港要改革｜譚耀宗指香港需改革但非全跟內地　打造人才集聚高地

港府昨日（26日）舉辦三中全會宣講會，由全國人大憲法和法律委員會副主任委員、全國人大常委會法制工作委員會主任沈春耀，及商務部黨組書記、部長王文濤向本港社會各界宣講。全國港澳研究會副會長譚耀宗今日（27日）在電台節目稱，香港需要改革，改革不會影響「一國兩制」，因並非全部跟隨內地，反而是要創新。他又稱，三中全會《決定》支持香港打造國際高端人才集聚高地，認為香港在這方面有前景。



全國人大前常委譚耀宗。（梁鵬威攝）

譚耀宗在節目中指出，香港要發揮「一國兩制」優勢，鞏固、提升香港地位，否則就會落後，並指出三中全會《決定》逾半內容談及經濟，認為當前國家面對經濟低迷，需要調整及適應新發展。

三中全會《決定》提出進一步深化改革，譚耀宗指香港都需要改革，但不用擔心改革會影響「一國兩制」，認為改革是發展創新，並非跟隨內地，不過都應了解內地發展方向。

沈春耀（右）與王文濤專程來港出席宣講會，為香港各界解讀三中全會精神（廖雁雄攝）

對於《決定》表示支持香港打造國際高端人才集聚高地，譚耀宗指內地、香港都需要人才，而香港有前景作為高端人才集聚高地，認為本港八大院校與國際人才關係密切。他指，香港工資較高、稅率低，不過租住地方較小，認為港府可為高端人才提供更多住屋選擇。