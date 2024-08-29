百萬青年看祖國｜菁英會率38青年結束訪京　考察創科探索合作機遇

由香港菁英會主辦的「百萬青年看祖國—菁英北京創科考察團」，周二（27日）結束為期3天行程。38名來自不同界別的香港青年精英，考察期間曾拜訪國務院港澳事務辦公室、中國外交部、全國青聯，並調研文化藝術館、生物科技醫療公司、新能源電力公司等，以進一步加強對國家發展的了解，並探索在科技創新領域的合作機遇。



參訪醫療及電力公司 拜會港澳辦及外交部等

考察團由香港菁英會創會及永遠榮譽主席施榮忻、永遠榮譽主席莊家彬、凌俊傑，以及主席林智彬率領，曾參訪北京觿堂當代藝術館， 與「俠之大者──金庸百年誕辰紀念．任哲雕塑展」著名雕塑家任哲進行座談交流；與北京企業家進行交流晚宴；並參訪企業「樂普醫療，了解內地最新的醫療科技發展及潛力。

考察團亦參訪國家電投新源智儲，獲中國電力國際發展有限公司副總裁王冬容向團員講解儲能技術發展。團員亦有機會拜訪中國-東盟中心，並與秘書長史忠俊會面。

此外，考察團亦拜訪港澳辦等重要機構， 幫助香港青年深入理解《中共中央關於進一步全面深化改革、 推進中國式現代化的決定》的核心內容。

菁英會籲積極把握國家發展新機遇

施榮忻表示，考察團拜會的各個機構，均提供了充實、與時俱進的寶貴意見，希望更多香港青年能夠到內地學習、交流、實習、就業、創新創業，親身感受國家發展的脈搏，增強對國家的認同感和歸屬感。

林智彬稱，菁英會並計劃於今年11月全力恢復舉辦「博鰲亞洲論壇（香港）青年會議」，讓香港青年充份認識國家發展新趨勢、了解香港作用新定位、明白國際格局新變化，有助指引青年的發展方向。

菁英會表示，將繼續發揮橋樑作用，推動更多香港青年積極參與國家發展，並呼籲香港青年認真學習三中全會精神，深刻領會全國兩會精神， 積極把握國家發展帶來的新機遇，找準定位發揮所長。