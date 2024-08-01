《香港01》國安教育教師講座　菁英會梁思韻逐一解說國安重點領域

近年政府積極推動國家安全教育，提升學生國家安全意識。《香港01》早前於馬錦明慈善基金馬可賓紀念中學為教師舉辦「做好國家安全的方法」講座，邀得觀塘區議員、菁英會副主席梁思韻向一眾教師分享國家安全教育的二十個重點領域、推動國家安全的重要性及國安教育意義等資訊。



梁思韻是生歷奇教育創辦人以及兒童地方志的作者，並身兼多項公職，包括教育局課程發展議會價值觀教育常務委員會委員。

菁英會副主席梁思韻向一眾教師分享何謂國家安全、國安教育意義等資訊。（羅國輝攝）

梁思韻先提到國家及國家安全的意涵，指出國家是由人民、領土、主權和政權四個要素組成，國家安全是指國家政權、主權、統一和領土完整、人民福祉、經濟社會可持續發展和國家其他重大利益，相對處於沒有危險和不受內外威脅的狀態，以及保障持續安全狀態的能力，分為多個層面，由政治、軍事和國土安全，逐步延伸至各個國安重點領域。梁思韻逐一解說二十個重點領域，而目前新領域分別有太空、深海、極地、生物、人工智能，以及數據安全。

梁思韻接着解釋國安教育意義，引用教育局公布國家安全教育課程框架，指出學校可以按不同學習階段，透過不同學科教授國家安全的內容， 循序漸進地向學生教育國家安全知識。她舉例指初小學生必須認識國家象徵，包括國旗、國徽和國歌，懂得唱國歌和遵守升國旗和奏國歌的禮儀，以及認識警察、醫護和解放軍，並指出高小學生必須認識鴉片戰爭、抗日戰爭、國家改革開放、《基本法》的頒布、特區成立等重要歷史事件。中學生則需要研習和國家安全相關的當代議題。

菁英會副主席梁思韻指出國家安全分為多個層面。（羅國輝攝）

目前教育局透過優質教育基金推出「我的行動承諾」加強版撥款計劃，中、小學（包括特殊學校）可申請一次最多30萬元撥款，用於國民教育和國安教育，及/或媒體資訊素養教育，資助項目包括學生講座/工作坊、參觀、體驗活動、教師工作坊、購買或製作教材等。若希望了解申請撥款詳情，參閱此文章。

《香港01》能因應中/小學的不同需要，推出媒體和資訊素養，以及國民教育和國家安全教育的支援，形式不限，包括學生、家長或教師講座/工作坊、校本專業支援、教育資源庫、到訪《香港01》或其他主題式的體驗活動等。

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