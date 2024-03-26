百萬青年看祖國｜劉光源：四個前所未有　參加者：受丁薛祥啟發

「百萬青年看祖國」主題活動今年繼續舉行，中聯辦副主任劉光源以四個前所未有形容，並歡迎更多香港青少年到內地學習，希望更多的香港青年像國家主席習近平期待的那樣，讀萬卷書，行萬里路，用腳步丈量神州大地。



有曾參與去年活動的年青人回憶指，曾獲主管港澳事務的國務院副總理丁薛祥接見，分享在香港教授升旗禮的點滴，她更受丁的一句話啟發終身受用。



主題活動去年啟動，項目包括香港企業家江門考察團和香港青少年軍總會國情教育系列活動等。

劉光源今日（26日）在香港各界青年學習貫徹全國兩會精神宣講會暨「百萬青年看祖國」主題活動 2024 年工作推進會上致辭時說，可以用四個前所未有來形容活動，第一是動員參與的熱度前所未有；第二是交流活動的廣度前所未有，交流的地域全面覆蓋內地三十一個省區市；第三是青年交流的深度前所未有，活動的主題鮮明，讓香港青年看到歷史的中國、發展的中國；第四是各方支持的力度前所未有，全國各級的青聯等內地有關方面也拿出真金白銀。給香港青年大開方便之門。

他續指，希望愛國愛港青年團體和青年骨幹認真學習，深刻領會全國兩會精神，並主動當好學習宣傳貫徹全國兩會精神，當習近平重要講話精神的傳播者和實幹家，希望大家積極對接內地有關方面，歡迎更多香港青少年到內地學習、交流、實習、就業、創新創業，希望更多的香港青年像習近平主席期待的那樣，讀萬卷書，行萬里路，用腳步丈量神州大地；希望廣大青年朋友堅定立世，自信自強立世，永安歷史使命，積極投身建設美好香港、推動強國建設、實現民族覆興的偉大征程，共同書寫香港新篇章。

政務司副司長卓永興指，「百萬青年看祖國主題」活動引領香港新人走入內地，交流認識國家，融入國家發展大局，他指令人印象最深刻的就是去年11月19日到23日的活動，國家副總理丁薛祥在人民大會堂親自會見代表團全體成員，並轉達習主席對廣大港澳青年的關懷和問候。他指自己有幸見證國家領導人對香港青年的政策和關懷，也看到香港青年對認識國家融入國家的投入和喜悅之情。他說，特區政府必定繼續拓展內地交流和實習計劃的深度和廣度，進一步培養青年成為愛國愛港，具備世界視野、有抱負和具有正向思維的新一代。

參與者：讓青年理解國旗紅色的原因

有曾參與去年「港澳青年看祖國」活動的香港理工大學畢業生吳同學說，參與項目下兩個活動，其中一個是到北京，在人民大會堂獲國務院副總理丁薛祥接見，吳同學稱在會面中向丁薛祥提及自己在本地的青年工作，包括向香港青少年教授升旗的點滴，獲丁薛祥很好的回應，又指丁薛祥有一句話讓她終身受益：「我們需要讓青年理解國旗為什麼是紅色？」讓她記住每一次教授也要提到中國的奮鬥史，一齊努力創造更美好的中國。

「港澳青年看祖國」各界港澳青年代表交流團去年11月22日到北京人民大會堂，獲國務院常務副總理丁薛祥及國務院港澳辦主任夏寶龍接見。交流團副團長、民建聯立法會議員林琳會後稱，丁薛祥在會面中開宗明義強調國旗為什麼是紅色的，是鮮血染的，當前國家大好局面「來之不易，倍加珍惜」。

▼2023年11月22日丁薛祥接見港澳青年代表交流團▼



主管港澳事務的國務院常務副總理丁薛祥，去年在北京人民大會堂接見「港澳青年看祖國」各界港澳青年代表交流團。（片段截圖）

吳同學說兩次的交流活動，觀看了兩次升旗禮，回到香港看新聞時，看到有戰事的其他地方空投物資，民眾為生存爭奪空投物，她發現大家奔跑的方向不一樣，爭奪空投物的民眾可能為生存，「我們是為看我們祖國的旗幟如何升旗，我們不是生在和平的時代，只是生在和平的祖國，我們國家強大才能有安穩的生活」，每個發展都背靠祖國，希望青年未來回內地見證更多的事情，服務社會、報效祖國。