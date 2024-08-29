何厚鏵支持岑浩輝參選澳門特首　指能團結澳門各界

全國政協副主席、澳門前特首何厚鏵表示，支持岑浩輝參選第六任行政長官，指岑浩輝出任終審法院院長期間，盡忠職守，公正嚴明，相信定能團結澳門社會各界。



岑浩輝在宣讀參選宣言，以及回答記者提問時多次引述數據，更不時用葡語與記者對答。(資料圖片/梁鵬威攝)

何厚鏵表示，岑浩輝在回歸前已經參與法律和司法工作，回歸後一直出任終審法院院長，盡忠職守，公正嚴明，為澳門特區的司法機關建設及法治社會建設作出重大貢獻。

對於岑浩輝參選，何厚鏵指符合「一國兩制」、「澳人治澳」、高度自治的方針，充份體現「愛國者治澳」原則。他又認同岑浩輝「奮發同行 持正革新」的參選理念，又指他參選高度表現對時代的擔當，亦充份彰顯對澳門的深厚感情和責任感，相信岑浩輝定能團結澳門社會各界，廣納民意，凝心聚力，帶領澳門再創輝煌。

賀一誠。（澳門新聞局相片）

指賀一誠一直得到中央高度評價

至於即將卸任的賀一誠，何厚鏵認為他帶領澳門下府克服困難和挑戰，做了大量建設性工作，一直得到中央高度評價和充份肯定。何厚鏵說，賀一誠因個人健康而不參選，相信大家能理解和尊重。