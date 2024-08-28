岑浩輝參選澳門特首｜崔世昌：合適人選　高天賜傾向政治家當特首

澳門終審法院前院長岑浩輝今日（28日）宣布參與特首選舉後，澳門多個界別陸續表態支持。澳門全國政協常委、前特首崔世安兄長崔世昌指，岑浩輝是出任特首的合適人選。澳門全國人大常委、立法會主席高開賢發聲明支持岑參選，相信岑有能力領導澳門及保持澳門繁榮穩定。澳門法律工作者聯合會會長趙國強更形容岑浩輝參選是順應民意。



不過，澳門行政長官選委成員、立法會議高天賜稱，對岑浩輝認識不多，又指現時澳門有不同核心問題要處理，認為特首人選來自政治家較好。



已辭任澳門終審法院院長岑浩輝8月28日在澳門宣布參選特首，提出五大施政方向，稱以「奮發同行，持正創新」為理念，提出準確貫徹一國兩制、加強對外交往和吸引高端人才、加快融入國家發展大局、提高決策水平，以及弘揚愛國愛澳核心價值。（梁鵬威攝）

崔世昌指岑浩輝是下任特首合適人選。（資料圖片）

崔世安兄長崔世昌：岑浩輝是出任特首的合適人選

全國政協常委，澳門中華總商會會長、前特首崔世安兄長崔世昌表示，支持岑浩輝參選，指岑自回歸以來出任終審法院院長及多項公職，服務澳門近四十年，有極豐富法律知識，對國家憲法和澳門《基本法》有充分掌握，其參選完全符合「一國兩制」、「澳人治澳」、高度自治方針，是擔任行政長官的合適人選，定能全面深入貫徹「一國兩制」的實施。

崔世昌相信憑著岑豐富公職服務經驗，定能帶領特區政府和澳門應對挑戰，積極團結社會各界，全面提升澳門競爭力，促進澳門經濟適度多元發展，致力解決社會深層次問題，推動各項事業發展取得新成就，讓澳門更好融入國家發展大局。他期望岑浩輝就制定參選政綱和施政理念時，能與工商界加強溝通交流，積極聽取工商業界意見，帶領澳門在新的發展時期繼續發揮澳門優勢，做好澳門未來發展的總指揮，以新思維譜寫輝煌新篇章。

高開賢（中）表態支持岑浩輝角逐第六屆行政長官（澳港視圖片）

立法會主席高開賢：相信岑浩輝有能力領導澳門發展

澳門人大常委、立法會主席高開賢發聲明支持岑浩輝參選，相信岑有能力領導澳門全面準確、堅定不移貫徹「一國兩制」方針，亦相信岑有擔當繼續深入推進粵港澳大灣區、橫琴深合區的建設，推動澳門發展經濟、改善民生、保持澳門繁榮穩定。高開賢又指，岑浩輝在終審法院工作近25年，處理過多宗大案件，是岑個人工作能力的體現和肯定。

（澳門政府網站）

人大代表：能深入群眾 期望廣泛聆聽意見

澳門全國人大代表、澳門地區中國和平統一促進會會長劉藝良相信，岑浩輝是一位能深入群眾，帶領澳門在維護社會穩定、促進經濟發展、改善民生福祉等方面取得更加顯著成效的合適人選。如能當選，相信岑能夠以其一向認真嚴謹的工作態度、豐富的司法和行政經驗，為澳門特區的未來可持續發展注入新的活力。

另一名澳門人大代表、澳門中華教育會會長陳虹表示，岑浩輝擁有豐富法律及行政經驗，熟悉內地及澳門情況，對推動澳門持續發展有著深刻的思考。她期望岑能夠廣泛深入傾聽本澳社會各階層、各界別的聲音和訴求，凝聚共識和力量，以更大的勇氣、高遠的眼光、深邃的智慧，思考和提出解決澳門發展道路上遇到的各種難題的方法，帶領澳門邁向更美好的明天。

趙國強指岑浩輝的參選是順應澳門民意（廣州應用科技學院法政學院網頁）

法律工作者：參選是順應澳門民意

澳門法律工作者聯合會會長趙國強也支持岑浩輝參選。他在聲明中指，岑浩輝長期擔任澳門終審法院院長，兢兢業業，任勞任怨，積累相當豐富的司法工作經驗，展現很強的工作能力。作爲澳門年資最深的法律界人士，岑浩輝熟知澳門及內地的法治情况，在岑的領導下，澳門法院歷來秉承公正和公義的理念，出色地審理了不少「大案」和「要案」，得到廣大市民的讚賞和擁護，爲澳門的穩定和發展提供了強有力的司法保障。

趙國強指，岑浩輝在澳門法律界享有崇高威望，除了其深厚的法律知識和傑出領導能力外，更重要的是他摯愛自己的祖國，摯愛自己爲其服務的澳門。因此，岑浩輝參選可以說是順應了澳門民意，完全符合「愛國者治澳」原則。

高天賜則稱對岑浩輝認識不多（高天賜Facebook直播片段截圖）

高天賜則指有不同核心問題待處理 政治家任特首較好

不過，行政長官選委、立法會議員高天賜稱，對岑浩輝的認識不多，對方暫未有主動接觸，會在考慮其政綱後決定是否提名。高天賜認為，岑浩輝的司法背景有助推動澳門創新改革，解決利益輸送問題，但指澳門有不同核心問題要處理，包括經濟、青年就業及自殺率高等，認為特首人選來自政治家較法律家好，期望新任特首多聆聽社會意見，多做實事。

但高天賜認同岑浩輝指澳門經濟要多元發展，不能單靠博彩業，現時澳門的展覽業及演唱會產業等領域，發展仍然未成熟，認為新任特首的工作十分艱鉅。

▼岑浩輝今日（8月28日）宣布角逐第六屆澳門特首▼

