岑浩輝參選澳門特首｜競選辦領提名表　冀盡爭支持沒回應提名目標

澳門行政長官選舉候選人提名期今日（29日）開始，前一天宣布參選的終審法院前院長岑浩輝，派選舉代理人李煥江到水坑尾公共行政大樓選舉事務接待櫃檯，領取提名表。



岑浩輝選舉代理人李煥江今日（29日）到水坑尾公共行政大樓選舉事務接待櫃檯，領取參選澳門特首提名表。（澳廣視）

李煥江表示，會盡快和有序做好爭取提名的工作，以及按行政長官選舉法規定，盡快接觸選委，聽取意見，爭取支持。

至於是否有提名數目的目標，李煥江說會盡量爭取，表示岑浩輝已公布參選理念，現階段無更多回應。

岑浩輝選舉代理人李煥江今日（29日）到水坑尾公共行政大樓選舉事務接待櫃檯，領取參選澳門特首提名表。（澳廣視）

澳門行政長官選舉10月13日舉行，候選人提名期即日起至9月12日，有意參選人士須獲得不少於66名選委提名。

8月28日，澳門終審法院前院長岑浩輝宣布參選澳門特首。（梁鵬威攝）

岑浩輝昨參選澳門特首 稱博彩業野蠻擴張非常負面

岑浩輝昨日（28日）宣布參選澳門特首，施政理念是「奮發同行，持政革新」，讓廣大市民共享經濟發展的成果。他說參選源於希望守護澳門繁榮穩定，提到澳門博彩業、旅遊業野蠻擴張，影響年輕人就業選擇，形容一業獨大對澳門長遠不利，經濟應多元發展。

8月28日，澳門終審法院前院長岑浩輝宣布參選澳門特首。（梁鵬威攝）

他舉例疫後遊客消費模式不同，「大三巴睇下遊客係點就知」，而澳人北上消費，令中小企經營困難，若當選會共同研究創新改變經營模式，「我哋唔可以改變社會大趨勢，只能順勢而為。」他說澳門回歸25年社會面臨挑戰和矛盾，必須通過改革創新解決，形容自己三代都在澳門，是老澳門人，提出「兩院理論」治澳，若法院、醫院能高效運作，就能回應社會需求，未來亦要融入國家發展大局。