香港要改革｜靖海侯稱要牽一髮動全身　提六大工作確保走落下去

中共二十屆三中全會精神宣講會日前舉行，國家進一步全面深化改革為一大重點，內地知名博客、資深媒體人靖海侯稱，特首要更充分地呈現改革意志，以及建立健全問責機制等六大工作，才能確保香港改革走和落下去。他又說改革要着眼牽一髮而動全身，香港就能把握改革的要義，提到大調研、大藍圖和大討論為政府推動改革。



沈春耀與約50位本地和外國商會、大學、創科機構、專業服務界以及特區政府引進的重點和創科企業代表交流。(政府新聞處提供)

靖海侯在網頁上稱，要確保香港改革走下去，有三大必須，包括：

1.特首更充分地呈現改革意志，呈現出「功成不必在我，功成必定有我」的決心；

2.特區政府做到「刀刃向內」，做到從公務員隊伍抓起，能夠自我批評乃至自我否定；

3.特區政府各司局等問責官員權責統一，掌握決策權、人事權、資源分配權，完整行使職能範圍內一切權力。

至於確保香港改革落下去，亦有三大必須，包括：

1.建立健全問責機制，實現公職人員全覆蓋；

2.建立健全督導機制，將「紅隊」概念制度化；

3.建立健全獎懲機制，推進人事調整經常化。

他續說改革要擔當、要承壓，香港要為改革者撐腰、賦能，從特首到問責官員，從問責官員和公務員，責、權、利都需要相統一。

李家超出席三中全會精神宣講會（廖雁雄攝）

談到推動改革，靖海侯說改革不是小打小鬧、修修補補，改革要系統、要集成、要深刻，着眼長遠，着眼作大文章，着眼牽一髮而動全身，香港就能把握改革的要義、找到改革的法門。他提出為特區政府推動改革借鑑的三條路，包括：

1.大調研——在特區政府內部，組織改革創新大調研，責成各司局提交改革計劃，成色足者予以採納，自我革命者予以褒獎，鼓勵各司局打造自己的「改革品牌」；

2.大討論——在社會公眾層面，發起改革創新大討論，徵求具廣泛共識的改革議題，將合理可行者加入改革框架，將相關人士納入政府改革諮詢機構，務實改革的社會基礎並保證改革的專業推進；

3.大藍圖——基於大調研、大討論，制定形成香港改革發展中長期規劃，建構香港新時代改革藍圖，使市民並使世界看得清香港要疊代的目標、要展開的路徑、要變化的空間。

王文濤與約50位本地和外國商會、大學、創科機構、專業服務界以及特區政府引進的重點和創科企業代表交流。(政府新聞處提供)

對於中央宣講團成員來港宣講，是應特區政府之呈請，靖海侯說是一種鼓勵和動員。他說香港敢於喊出「改革」的口號，勇於舉起「改革」的旗幟，是特首李家超的覺悟和擔當，也是香港進步的表現和保持進步的前提。面對內外部環境深刻變化，香港發展有危機、有起伏，正處過坎吃勁狀態，除了向改革要動能，別無他法。

他又說，三中全會精神更為香港破除深層次矛盾和問題提供最好的契機和最大的支持，讓香港解決長期想解決而沒有解決甚至不敢解決的問題，獲得來自中央層面上的、政治上的授信和授權，稱「不怕，可為，大膽幹」，從特區政府到社會各界都可以不再將改革視若畏途，都可以在改革旗幟下從容施政、建言，從容地躬身入局。