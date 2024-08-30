香港要改革｜李慧琼再籲勇於創新改革　國際金融中心功能更多元化

全國人大常委、民建聯立法會議員李慧琼日前出席完在港舉行的三中全會精神宣講會後，曾呼籲本港響應中央的改革號召，她今日（30日）再以「守正創新 開創新局為題撰文，指大眾要深入理解箇中核心內涵，勇於創新改革，在面對新挑戰時守正創新、靈活應對，識變、應變、求變，將三中全會精神融入日常工作，為國家發展貢獻力量。她又指，拓展金融業務板塊不《決定》不僅是國家發展的藍圖，還與香港的未來息息相關，認為國際金融中心功能應該更多元化。



李慧琼（中）再次呼籲香港社會要勇於改革（梁鵬威攝）

中央宣講團應特區政府邀請來港，周一（26日）更進行了一場超過接近三小時的宣講會，主講嘉賓包括全國人大憲法和法律委員會副主任委員、全國人大常委會法制工作委員會主任沈春耀，及商務部黨組書記、部長王文濤。

沈春耀（右）與王文濤專程來港出席宣講會，為香港各界解讀三中全會精神（廖雁雄攝）

李慧琼在文中指，深化改革是實現中國式現代化的關鍵。改革開放是國家取得巨大成就的根本動力。香港作為國家改革開放的重要參與者，必須在新的歷史條件下積極響應中央的號召，推動自身的改革進程。改革不僅是經濟領域的調整，更是社會治理、法治建設等各方面的全面提升。

她指，通過深化改革，香港能夠更好地融入國家發展大局，實現自身可持續發展。拓展金融業務板塊《決定》不僅是國家發展的藍圖，還與香港的未來息息相關。特別是在全球經濟形勢複雜多變的背景下，香港需要在保持自身特色的同時，積極參與國家的現代化建設，發揮其作為國際金融、航運和貿易中心的獨特角色。國際局勢風雲變幻，香港金融中心的地位受到一定衝擊和影響，要落實《決定》中的內容，特區政府應要改變思維。

李慧琼指金融中心功能應更多元化（梁鵬威攝）

她指，香港金融業過去主力發展上市集資業務，但隨着全球金融環境的變化，香港的國際金融中心功能應該更多元化，例如財富管理、保險及家族辦公室等領域，展現出良好的發展勢頭。除了這些成功的範疇，香港還需要不斷突破自我，進行金融創新，借鑒其他國際金融中心的成功經驗，拓展金融業務板塊。這不僅能提升香港的競爭力，也能助力國家實現金融強國的目標。

李慧琼強調，每一位市民、每一個行業都應該理解全會精神，並在自己的崗位上推動改革，為香港的繁榮穩定貢獻力量。這種積極進取的精神將有助香港在未來的發展中把握機遇，在激烈競爭中開創新未來。香港在國家改革開放和現代化建設中發揮獨特而重要的作用。宣講團宣講三中全會精神，為香港的未來發展提供了清晰方向。香港需要以此推動自身發展，為國家的現代化建設貢獻力量，在全球化浪潮中立於不敗之地。