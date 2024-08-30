張曼莉訪問韓國　向當地企業介紹香港創科發展及人才政策

創新科技及工業局副局長張曼莉率團訪問韓國，今日完成行程返港。她出席了兩場由經貿辦舉辦的酒會及午餐會，向當地超過300名創科界、商界、高校及政府部門代表，介紹香港的創科發展及人才政策。



張曼莉於經濟貿易辦事處在韓國首爾舉辦的酒會上，以《香港——創新科技的未來》為題發表主題演講。

張曼莉向當地業界介紹香港擁有雄厚的基礎科研優勢、國際科技人才高度匯聚、國際化的營商環境、與國際接軌的法律、稅務、知識產權保障制度等，指有助韓國科企及初創企業利用香港的平台大展拳腳、進一步在內地及不同區域壯大業務發展。

另外，張曼莉亦介紹香港如何吸引人才，指香港具備「背靠祖國、聯通世界」的獨特優勢，有多所世界排名前列的高等院校，加上正在高速發展的新興創科產業，配合近年各項便利人才入境的政策，是各地科技人才進行世界級科研合作和開展創科事業的理想匯聚點。

不少企業、機構已籌備來港考察

連日行程亦拜訪當地多間先進製造、生命健康科技、人工智能領域的龍頭企業，並與韓國領先的創投基金、生物科技行業協會、初創企業加速器 、國際商貿組織等會面，不少企業和機構已籌備來港考察。

另外，張曼莉又與國家駐韓國大使館臨時代辦方坤會面，介紹香港近年的創科發展和未來的戰略部署。她亦與韓國外交部官員會面，就兩地創科發展分享經驗及探討更多合作機遇。