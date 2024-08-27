孫東：100億元「新型工業加速計劃」將開放申請　企業上限2億資助

創新科技及工業局局長孫東今天（27日）預告，政府100億元的「新型工業加速計劃」即將開放申請，為生命健康科技、人工智能與數據科學、先進製造與新能源科技的企業，提供新設智能生產設施等資助，以1：2的配對形式，為企業提供最多2億元的現金。



孫東出席一個納米材料生產中心開幕儀式時表示，政府積極鼓勵香港本地高增值產業蓬勃發展，高質量發展是國家的首要任務。（資料圖片）

特首李家超去年在《施政報告》提出，設立100億元「新型工業加速計劃」，推動下游的新型工業發展，會為生命健康科技、人工智能與數據科學、先進製造與新能源科技的企業，提供更多資助，在新設智能生產設施方面，政府以1：2的配對形式，為企業提供最多2億元的配對資助；亦會探討讓企業更彈性聘用非本地技術人員，適度放寬使用資助聘用研究人才的限制。

孫東出席一個納米材料生產中心開幕儀式時表示，政府積極鼓勵本地高增值產業蓬勃發展，推動新型工業化是一個關鍵任務。為了加快推進本港新型工業化，他預告政府即將開放100億元的「新型工業加速計劃」申請。孫東又說，「新型工業加速計劃」為策略性產業的企業聘用研究人才提供額外資助，鼓勵企業在香港研發或擴大研發規模，以及讓企業聘用設立或營運新生產設施所需要的非本地人才。