港企納米材料生產中心開幕　孫東：體現港府對新型工業化實質支持

科勁國際（6822.HK）旗下子公司NANOshields設立的「納米材料生產中心」，周二（27日）在將軍澳創新園先進製造業中心正式開幕。創新科技及工業局局長孫東致辭時表示，此次項目體現港府對發展新質生產力、推動新型工業化的實質支持，為進一步加快推進本港新型工業化，當局也將推出100億元的新型工業加速計劃。



納米材料生產中心獲創新科技署轄下「新型工業化資助計劃」共資助1,500萬元，廠房共有4條智能靜電紡絲生產線，預計每年可生產超過10噸的納米材料，可望供應全球市場。

政府將推100億元「新型工業加速計劃」

孫東於開幕儀式表示，NANOshields作為本港傳統產業升級轉型的一個典型的代表，致力於納米創新技術研發與產業化，與多所本地大學合作研發新型材料，在個人防護裝備、濾水器、醫療及美容用品等應用領域，開拓了納米技術產業化的新方向，更成功將「香港研發」、「香港製造」的高端產品打入國際市場。

他指出，NANOshields此次項目體現了港府對發展新質生產力、推動新型工業化的實質支持，展現「政、產、學、研」協作的成效和潛力。他期待未來有更多類似成功案例，將「香港研發」及「香港製造」的品牌做大做強。他又宣布，當局即將推出100億元的新型工業加速計劃，為生命健康科技、人工智能與數據科學、先進製造與新能源科技等策略性產業，提供更多資助。

科勁國際創辦人期待更多支援政策

NANOshields位於將軍澳的新廠房，擁有國際級的智能感應器及實時監測系統，可實時監察生產品質的效果，較傳統生產線更具靈活性。遷入後，預計生產可節省逾40%人力成本、效能比之前一條生產線提升6倍以上。

科勁國際創辦人、公司主席、執行董事及行政總裁黃少華表示，期待政府提供更吸引的優惠，以及和財務支援政策，吸引更多投資者在港投放資源，令更多產學研項目可以落戶香港，同時讓本地學生專才有更多機會發揮才能， 加快融入大灣區的整體⻑遠發展工作，為社會經濟轉型創造更多機遇。