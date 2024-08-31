麥美娟到葵廣推銷HKYouth+程式　大人細路都不放過｜政壇諸事町

民政及青年事務局推出「HKYouth+」手機程式，提供一站式資訊平台，目的方便青年朋友隨時隨地，全方位探索興趣、充實自己。局長麥美娟今日（31日）與副局長梁宏正及青年專員陳瑞緯到葵涌廣場外街站推廣，除向青年人講解，也向家長和小朋友介紹。



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麥美娟等在葵涌廣場外匯合葵青民政事務專員鄧顯權、葵青區議員盧婉婷、周潔莹同陳藹怡，以及青年發展委員會見習青年大使，向市民介紹「HKYouth+」手機程式。局方指市民反應非常熱烈，很多青年人行過即時下載及登記成為會員，解鎖更多獨家功能同優惠；局方指現場又有不少家長聽完介紹，都覺得這個程式實用、資訊豐富，取了宣傳單張給子女，叫他們下載使用。

民青局又公布，微信公眾號「香港民政及青年事務局」已經啟用，方便使用者更了解局方工作及最新動態。不少街坊和市民都即場用微信程式掃描二維碼，關注公眾號。麥局長表示，如要關注該公眾號，可以用微信搜一搜，輸入「hyabhk」或「香港民政及青年事務局」，就可以完成添加關注。