江旻憓碩士論文被批評　麥美娟：分化非香港青年之福

巴黎奧運女子重劍金牌得主江旻憓，明天（9日）將出席由民政及青年事務局舉辦的「青年發展高峰論壇」，分享運動員如何克服困難。對於早前江旻憓在人民大學的碩士論文被抨擊水平不足，甚至出現人身攻擊，民政及青年事務局局長麥美娟接受傳媒訪問時說，相信愛國愛港的香港人看到江旻憓的表現後都會高興、自豪，若有人試圖分化，絕不是香港青年之福。



江旻憓2021年接受馬會刊物《駿步人生》訪問，主持是譚志源。（馬會相片）

江旻憓勇奪巴黎奧運女子重劍個人賽金牌。（01體育記者袁志浩攝）

青年發展高峰論壇明舉行 冀培養愛國愛港正向思維青年

民青局明天舉辦的「青年發展高峰論壇」，是希望培育愛國愛港、具備世界視野、有正向思維的年輕人。麥美娟指，江旻憓在學業和運動上，均能成為年輕人的榜樣。

麥美娟又透露，奧運前已經邀請江旻憓出席論壇，對方很快答應，將出席「培育青年正向思維 共創美好明天」環節，分享運動員如何克服困難，面對逆境，希望能啟發青年培養積極正面的人生觀。

「青年發展高峰論壇」有約2,000人登記，包括來自內地、泰國和老撾等地。

江旻憓於中國人民大學法律碩士畢業。（＠vmwkong相片）