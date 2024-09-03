岑浩輝選澳門特首｜拜會社服界　選委冀公私營醫療機構協同發展

澳門終審法院前院長、第六任行政長官參選人岑浩輝繼續爭取選委支持，他今（3日）前往澳門街坊總會大樓，拜會社會服務界選委。有選委關注醫療資源合理分配問題，指醫護人員流失快且招聘人員困難，冀公私營醫療機構協同發展。

岑浩輝介紹宣言時表示，將築牢國家安全屏障，弘揚愛國愛澳精神，推動社會事業全面進步，並持續改善民生；提到將市民對美好生活的嚮往作為施政的最大追求，不斷提升市民的獲得感、幸福感和安全感。

岑浩輝今（3日）前往澳門街坊總會大樓，拜會社會服務界選委。(岑浩輝競選辦)

吳小麗相信岑能帶領澳門應對挑戰

岑浩輝在代理人李煥江，競選辦公室主任葉兆佳、副主任陳家良等陪同下拜會社會服務界選委，爭取他們的支持並聽取他們的意見，會議由街坊總會會長吳小麗主持，共有48名選委出席。

吳小麗相信憑岑浩輝在澳門服務多年的經驗，定能帶領澳門特區政府和澳門應對各種挑戰，團結社會各界力量，更好推動澳門經濟適度多元發展，把握大灣區及深合區建設機遇，全面提升澳門競爭力，讓澳門更好融入國家發展大局。

岑浩輝今（3日）前往澳門街坊總會大樓，拜會社會服務界選委。(岑浩輝競選辦)

岑浩輝：定將築牢國家安全屏障

岑浩輝介紹宣言時強調，共創澳門美好明天，讓廣大市民過上更美好生活的初心願望是他參選的根本動力之一。他說定將築牢國家安全屏障，弘揚愛國愛澳精神，推動社會事業全面進步，並持續改善民生。他又特別提到將市民對美好生活的嚮往作為施政的最大追求，不斷提升市民的獲得感、幸福感和安全感。

選委冀公私營醫療機構協同發展

在會上，多名選委關注澳門無障礙設施發展，維護殘疾人權益，建議制訂無障礙法律及完善社服法律，並希望設立定期溝通機制。另外希望加大早療教育投入資源，和吸納更多社服人才，以助提高殘疾人士就業率；又希望改善社服人員待遇福利，完善對志願者的法律規範，支持志願者服務社會。

醫療方面，有選委關注醫療資源合理分配問題，指醫護人員流失快、招聘人員困難，希望公私營醫療機構協同發展、互相促進，亦有意見支持社服機構提供公益車服務，以補市場不足。青年發展方面，有選委希望提高青年向心力，研究青年在居住成本的合理負擔，便利青年人在灣區的生活、學習和就業創業，建議於橫琴建設大型表演場地，舉辦大型活動，帶動橫琴經濟發展，強化珠澳合作。

應對老齡化社會方面，有選委冀推進長者持續進修、教育及再就業和調升養老金。鼓勵生育方面，有選委希望推出支援措施，例如出生津貼、產假補貼恆常化，公共房屋優先等。

另外多名選委關心住房、都市更新、交通問題，有選委提到計程車服務每況愈下，網約車缺乏法律依據，需要研究解決；又建議推動財政儲備有效投資，建立長期穩定收益。

岑浩輝（左三）與工商金融界別選委聚會。（岑浩輝競選辦）

崔世昌、馬志毅認為岑浩輝能勝任行政長官職務

岑浩輝昨日在代理人李煥江，競選辦公室主任葉兆佳、副主任陳家良等陪同下，與工商金融界別選委聚會，旨在爭取支持並聽取工商金融界選委的意見和建議。會議由選委崔世昌、馬志毅主持，出席的工商金融界選委共98人。崔世昌致辭時表示，深信岑浩輝有足夠能力勝任行政長官的職務，並呼籲大家積極提名。選委馬志毅亦深信岑浩輝能帶領社會各界迎接挑戰，解決各種深層次問題，推動各項事業發展取得新成就。

選委建議優化餐飲場所牌照分級制度和發牌行政程序

選委會上表示，澳門有美食之都美譽，但餐飲業面臨法規限制和外賣平台對實體店的影響，提議優化餐飲場所牌照分級制度和發牌行政程序，以及活化舊區商業環境，並通過稅收減免和人力資源政策傾斜扶持中小企業。

此外，選委認為利用琴澳合作大有可為，特別是中醫藥和食品製造領域，可以通過區域合作加強澳門產品認證計劃，拓寬銷售市場；亦有選委認為中小企一般資金技術能力較缺乏，建議考慮設立專門的中小企支援平台和機構。

岑浩輝與澳門工商金融界別選委會面。（岑浩輝競選辦）

選委建議推電子消費券增加內需

對於解決建築和物流行業的人力資源問題，選委建議引入智能技術、吸引國際高端人才，又建議加大培養金融人才，設立新型投資基金，推動現代金融發展，並改善貨幣兌換行業的生存空間。

至於澳門中小企經營問題，選委建議推出電子消費券以增加內需，促進社區經濟振興。另外，他們提出促進澳琴一體化發展，放寬人才居留政策，加強人才培養，舉辦大型體育盛事，以及鼓勵土生葡人發揮澳門作為中葡平台的功能，擦亮澳門國際大都市「金名片」。

為豐富旅遊休閒城市內涵，選委建議設立印刷博物館，又建議配合澳門展演活動，加強會展業人力培訓，以及加快澳門國際機場基地航空公司開放。

終審法院前院長岑浩輝日前宣布參選澳門行政長官。（岑浩輝競選辦提供相片）

另有選委期望新一屆政府能夠帶動經濟多元化，重視區域融合及國際合作；加強知識產權保護；通過區域合作處理廢棄物；推動無土有機農業發展；並提出成立產業引導基金以吸引高新技術產業企業落戶澳門等意見和建議。