林世雄：今年公布液化天然氣等綠色船用燃料加注行動綱領

正訪問歐洲的運輸及物流局局長林世雄，在德國漢堡出席「2024年德國漢堡船舶海事展覽會」一埸專題研討會，推介香港優勢。他說香港致力推動綠色航運政策，將於今年內公布液化天然氣等綠色船用燃料加注行動綱領，加上香港海上液化天然氣站已於去年7月運作，未來可以為來港遠洋船提供液化天然氣作加注用途。



德國漢堡時間9月3日，運輸及物流局局長林世雄出席「2024年德國漢堡船舶海事展覽會」。（運輸及物流局相片）

本身是香港海運港口局主席的林世雄，在漢堡時間9月3日參與展覽會，向與會者分享對全球運輸及物流業能源轉型的見解，重點推介香港為綠色航運作出的努力。

他預告為了確保綠色船用燃料的安全，政府將於2025年研究加強海事處的船隻航行監察服務系統，以便使用不同綠色船用燃料的船隻訪港時，能得到更多海上航行安全的電子信息。同時，正物色大灣區內適合的培訓課程，讓海員得到有關內地使用綠色船用燃料的培訓；並加強與本地院校合作，協助本地海事人員緊貼世界環保技術的最新趨勢。