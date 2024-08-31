9.2開學｜林世雄：運輸署緊急事故交通協調中心提升至最高級別

暑假即將結束，大部份莘莘學子下周一（9月2日）將開學，運輸及物流局局長林世雄表示，運輸署緊急事故交通協調中心當日早上提升至最高級別的聯合督導模式運作，聯同警方及各公共運輸營辦商共同實時密切監察交通，提醒過境交通營辦商留意乘客量。運輸署當日會派員到九龍塘、蒲崗村道等傳統校區視察交通狀況作調配，例如按情況調校交通燈時間及聯絡警方協助疏導交通。



運輸及物流局局長林世雄。（資料圖片／歐嘉樂攝）

林世雄表示，開學日整體路面交通會較平日繁忙，呼籲大家預先規劃行程，運輸署緊急事故交通協調中心將於當日早上提升至最高級別的聯合督導模式運作，聯同警方及各公共運輸營辦商共同實時密切監察開學日的交通及公共運輸服務情況。

他稱運輸署同事已事先與教育局了解新校區及跨區上學情況，並檢視學校鄰近的交通安排，盡量確保各位學生開學出行無障礙，署方已提醒接駁陸路口岸的本地專營巴士及過境巴士營辦商密切留意乘客量及營運情況，安排足夠服務予跨境學童。

運輸及物流局局長林世雄表示，運輸署緊急事故交通協調中心開學日早上提升至最高級別的聯合督導模式運作，聯同警方及各公共運輸營辦商共同實時密切監察交通。（運輸及物流局）

林世雄續稱，運輸署當日亦會派員到傳統校區包括九龍塘、蒲崗村道、葵盛圍和寶馬山等，以及主要公共運輸轉車站、陸路口岸及隧道實地視察，向協調中心匯報最新情況，有需要時將相應地加強公共交通服務，實施相應的交通管理措施，例如調校交通燈時間及聯絡警方協助疏導交通。

協調中心則會因應各區的路面交通狀況適時向公眾發放最新的交通消息，以便大家上班上學時，第一時間掌握交通及事故資訊。

運輸及物流局局長林世雄表示，運輸署緊急事故交通協調中心開學日早上提升至最高級別的聯合督導模式運作，聯同警方及各公共運輸營辦商共同實時密切監察交通。（運輸及物流局）

運輸及物流局局長林世雄表示，運輸署緊急事故交通協調中心開學日早上提升至最高級別的聯合督導模式運作，聯同警方及各公共運輸營辦商共同實時密切監察交通。（運輸及物流局）

他補充，運輸署將恢復服務學校區的特別路線，並已提醒各主要公共交通服務營辦商於開學日提供充足的服務，有需要時會加密班次和調配後備巴士和渡輪，以應付開學日的交通服務需求。

林呼籲家長及學生，尤其是新學年就讀新校的新鮮人，上學前記得預先了解要乘搭的交通工具的路線，預留充裕的乘車時間，需乘搭渡輪的同學亦要事先了解清楚渡輪航線的班次、船種及航程時間。

運輸及物流局局長林世雄表示，運輸署緊急事故交通協調中心開學日早上提升至最高級別的聯合督導模式運作，聯同警方及各公共運輸營辦商共同實時密切監察交通。（運輸及物流局）