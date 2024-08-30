林世雄：本港船舶註冊穩坐全球第四 總噸位破紀錄 錄3.4%增長
撰文：何瑞芬
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運輸及物流局局長林世雄表示，本年度至今為止，本港船舶註冊噸位已有3.4%增長，總噸位達到破紀錄的1.325億噸，讓香港穩坐全球第四大船舶註冊，去年香港船舶註冊船隊扣留率僅為0.8%，遠低於全球平均數的3.4%。
林世雄今日（30日）在海事處與香港船東會合辦的業內年度頒獎禮致辭，宣布本年度至今為止，本港船舶註冊噸位已有3.4%增長，總噸位達到破紀錄的1.325億噸，讓香港繼續穩坐全球第四大船舶註冊。
他表示，香港船舶註冊的船隊質素享譽全球，在全球港口當局監督平均扣留率甚低，去年的扣留率僅為0.8%，遠低於全球平均數的3.4%。
林世雄指，今年6月推出全球首個以碳強度指標（Carbon Intensity Indicator, CII）作評級的綠色優惠計劃，帶頭支持國際海事組織與碳強度指標評級相關的綠色航運政策，鼓勵航運業綠色轉型。
他又說，香港在《2024新華·波羅的海國際航運中心發展指數報告》中繼續位居全球第四，反映香港海運綜合實力優厚，在港口條件、專業海運服務、整體環璄等方面的表現位居世界前列。
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