岑浩輝選澳門特首｜體育界選委冀重視培養運動員　善待人才

角逐澳門第六屆行政長官選舉的參選人岑浩輝繼續與不同界別的選委成員交流，昨日（4日）與體育界選舉委員交流，多名選委冀可完善有關體育總會法規，鼓勵有條件運動成立單項體育總會，並獲適當財政支持；及重視職業運動員的培養和退役後的保障，善用和善待體育人才，支持體育事業的多元化發展。



岑浩輝與體育界選委見面（岑浩輝競選辦相片）

多名選委冀岑重視門體育界的國際規範標準建設，加強澳門體育事業國際化發展；也冀優化資助模式，增加對運動科學設施的投入及對體育社團的日常資助，支持體育事業的多元化發展。此外，有選委建議審視和完善有關體育總會法規，鼓勵有條件的運動成立單項體育總會，希望得到適當財政支持。

體育人才培養方面，多名選委呼籲重視職業運動員的培養和生涯規劃，及退役後的保障，參考鄰近地區對退役運動員的轉型計劃;認為政府應善用和善待體育人才，優化相關資格認證法規，鼓勵新興體育項目發展。

岑浩輝昨日（4日）拜會體育界選舉委員，爭取支持。（岑浩輝競選辦相片）·

體育場地方面，有選委建議重點關注體育場館發展規劃，構建綜合體育設施，鼓勵全民健身。他們還提議善用橫琴深合區優勢，為澳門提供更多場地支持。此外，有選委關注運動員參與國際賽的支援，冀重視辦好明年的全運會，支持體育總會開展本地賽事。體育文化交流方面，他們建議利用大灣區建設機遇和葡語國家優勢，以體育促進區域文化交流。

岑浩輝昨日在競選辦公室代理人李煥江、主任葉兆佳、副主任陳家良等陪同下，拜會體育界選舉委員，爭取支持。會議由中國澳門體育暨奧林匹克委員會主席陳澤武主持，共 13 位體育界選委出席。陳澤武稱，對岑浩輝的參選理念高度認可， 認為岑浩輝能力卓越，對澳門、對國家深入了解，對澳門法治社會做出重大貢獻，未來定能團建社會各界凝心聚力，帶領澳門特區再創輝煌。會上共有 8 名體育界選委發表意見。