岑浩輝選澳門特首｜崔世安提名支持　冀增教育資源應對「少子化」

宣布參選澳門行政長官的岑浩輝今天（4日）拜會本身是教育界選委的前特首崔世安，並獲崔世安提名參選。崔世安表明認同岑浩輝的參選理念，並堅定支持岑浩輝參選，他向岑浩輝反映澳門「少子化」問題對社會和教育界的挑戰，認為需增加教育及科研資源，提升教師薪酬福利。



岑浩輝表示，希望建設澳門成為國際高端人才集聚高地，把國際大都市「金名片」擦得更亮，在融入國家發展大局中作出更大貢獻。



9月4日上午10時，岑浩輝拜會教育界選委，爭取提名參選澳門行政長官，出席的包括選委之一的澳門前行政長官崔世安。（岑浩輝競選辦）

岑浩輝拜會教育界選委 冀澳門成為國際高端人才集聚高地

岑浩輝在會上聽取29名教育界選委，對教育未來發展的意見和建議。他介紹參選宣言時表示，強國建設、民族復興與澳門的未來、居民的幸福緊密相連，澳門應發揮優勢，加強「一中心、一平台、一基地」建設，建設澳門成為國際高端人才集聚高地，把國際大都市「金名片」擦得更亮，在融入國家發展大局中作出更大貢獻。

9月4日上午10時，岑浩輝拜會教育界選委，爭取提名參選澳門行政長官，出席的包括選委之一的澳門前行政長官崔世安。（岑浩輝競選辦）

前特首崔世安提名岑浩輝參選 冀增資源應對「少子化」

教育界選委之一的前行政長官崔世安，與岑浩輝握手合照，並以選委身份發言，他說認同岑浩輝的參選理念，並堅定支持岑浩輝參選行政長官。他向岑浩輝反映「少子化」對社會的影響、對教育界的挑戰，認為需增加教育及科研資源，提升教師薪酬福利，有利於優質人才在澳門聚集，促進高等教育的高質量發展。

9月4日上午10時，岑浩輝拜會教育界選委，爭取提名參選澳門行政長官，出席的包括選委之一的澳門前行政長官崔世安。（岑浩輝競選辦）

有選委提出構建具有澳門特色的愛國愛澳課程體系，保證高質量教育，加大普及電子化教學，重視歷史文化教育和優秀中華傳統文化的傳承。有選委建議加強青少年心理健康教育，關心學生的心理壓力和情緒管理，以及校園欺凌和網路暴力問題。

最後，教育界全體選委簽署提名表，中華教育會會長陳虹稱以實際行動支持岑浩輝參選行政長官。

9月3日下午5時，岑浩輝拜會第四界別澳區全國政協選委，爭取提名參選澳門行政長官。（岑浩輝競選辦）

岑浩輝拜會澳區全國政協選委 多人促改革政府部門

岑浩輝昨天（3日）又拜會全國政協選委，爭取提名，並聽取選委對融入國家發展的意見和建議。出席的10人包括澳區全國政協常委崔世昌、何潤生，其中有9名選委表達意見，競選辦在新聞稿提到會上多人認同岑浩輝的「奮發同行、持正革新」的參選理念。

多名選委發言時關注政府行政效率，建議在頂層設計下功夫，研究深化行政改革，根據澳門發展情況改革政府架構部門，加強公務員培訓，提升施政執行力，加強管治團隊協作能力，提升公務員士氣，建立服務型的政府，了解民間訴求。

亦有選委建議深入研究促進經濟恢復的政策、組合拳，要改善社區經濟必須引入新的活水，同時重視培育本地品牌，因地制宜發揮澳門獨特優勢，充分利用大灣區優勢重新定義澳門品牌、產業配套。

何潤生表示，粵港澳三地的制度銜接，需要大量的改善工作，建議完善立法統籌，加強行政與立法的互動及配合，形容澳門法律需要與時俱進，避免法律滯後造成的負面影響。另外，亦要提升立法品質及效率，特別是回應民生急需的立法。

9月3日下午5時，岑浩輝拜會第四界別澳區全國政協選委，爭取提名參選澳門行政長官。（岑浩輝競選辦）

岑浩輝：務實舉措做好橫琴粵澳深度合作區

岑浩輝表示將致力於發揮一國兩制獨特優勢，以更務實舉措做好橫琴粵澳深度合作區，主動和精準對接國家戰略，建立澳門國際高端人才集聚高地，把國際大都市「金名片」擦得更亮，在融入國家發展大局中作出更大貢獻。