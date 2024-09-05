岑浩輝選澳門特首｜宗教界關注人才流失　提公屋合理分配建議

澳門第六屆特首選舉參選人岑浩輝今日（5日）在競選辦，與全體六名宗教界的特首選舉委員會委員舉行座談會，出席的包括佛教、基督教、天主教、道教選委，他們均表態支持岑浩輝參選。有選委關注人才流失問題，建議利用橫琴土地資源為科創企業發展創造有利條件，吸引人才回流；也有選舉提出要增加對生育政策的支持，及公共房屋要合理分配的建議。



岑浩輝（中）在競選辦與宗教界選委舉行座談會（岑浩輝競選辦圖片）

六位宗教界選委在會上表示支持岑浩輝參選第六任行政長官，認同岑提出「持正革新」的理念，希望宗教和諧共存，強調推進法律法規現代化、以民為本的重要性。有選委關注人才流失問題，建議利用橫琴土地資源為科創企業發展創造有利條件，吸引人才回流，並強調對青年職業生涯規劃的重視。

岑浩輝獲六名宗教界選委支持（岑浩輝競選辦圖片）

另外，有選委強調護老扶幼的重要性，冀關注學生課餘生活輔助，增加對生育政策的支持，提出公共房屋合理分配的建議;希望重視社會心理健康建設，加強道德和精神支援輔導的投入。

文化傳承和融合方面，選委們希望特區政府支持宗教節慶活動，豐 富藝術表演，提升旅遊吸引力，促進文化融合;希望在經濟發展的同時， 注重精神內涵的建設。

澳門的四百人選委當中，宗教界選委共有六人，分別是天主教代表二人、佛教代表二人、基督教代表一人、道教代表一人。