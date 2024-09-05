颱風摩羯｜麥美娟探訪臨時庇護中心　呼籲市民互相幫助

八號風球懸期間，民政署在全港十八區共設有廿多間臨時庇護中心，有需要市民可入住。民政及青年事務局局長麥美娟直播介紹，中心有工作人員通宵當值，除為受影響市民提供住所外，還有杯麵等基本物資。



颱風「摩羯」來勢洶洶，天文台已於今日（5日）傍晚6時20分懸掛八號風球，料持續至明午12時。

麥美娟在直播中介紹，今日傍晚，她帶領民青局團隊探訪油麻地和深水埗的臨時庇護中心，了解運作情況和關心入住市民。麥美娟對颱風期間當值的關愛隊表示感謝，呼籲各人堅守崗位的工作人員注意安全。她還稱，「希望大家發揮守望相助精神，多關心家人、鄰居和朋友，互相幫助」。

麥美娟對颱風期間當值的關愛隊表示感謝，呼籲各位堅守崗位的工作人員注意安全。（民青局Facebook相片）

此外，民政事務總署透過少數族裔人士支援服務中心及少數族裔關愛隊，以英文及8種少數族裔語言﹙印地語、尼泊爾語、烏爾都語、泰語、他加祿語、印尼語、旁遮普語同越南語﹚向少數族裔人士發放有關超強颱風摩羯的資訊，並有民政總署29間臨時庇護中心的資料。遇到緊急性況，可致電民政總署緊急事故熱線2572 8427。