巴黎殘奧｜港隊成員凱旋而歸　楊潤雄接機祝賀奪得佳績

代表出戰巴黎殘奧的港隊成員周二（10日）凱旋而歸，包括輪椅羽毛球代表陳浩源 、游泳代表陳睿琳等，文化體育及旅遊局局長楊潤雄與中國香港殘奧會會長馮馬潔嫻接機，祝賀運動員在今屆賽事奪得3金4銀1銅佳績。



圖為2024年9月10日，代表出戰巴黎殘奧的港隊成員凱旋而歸，文化體育及旅遊局局長楊潤雄接機及道賀。（楊潤雄Facebook圖片）

圖為2024年9月10日，代表出戰巴黎殘奧的港隊成員凱旋而歸，文化體育及旅遊局局長楊潤雄接機及道賀。（楊潤雄Facebook圖片）

圖為2024年9月10日，代表出戰巴黎殘奧的港隊成員凱旋而歸，文化體育及旅遊局局長楊潤雄接機及道賀。（楊潤雄Facebook圖片）

圖為2024年9月10日，代表出戰巴黎殘奧的港隊成員凱旋而歸，文化體育及旅遊局局長楊潤雄接機及道賀。（楊潤雄Facebook圖片）

楊潤雄在社交網站表示，殘奧舉行期間，他亦有機會親身到巴黎為運動員打氣，見證他們憑著強大的毅力和鬥志，突破身體限制，在比賽場上展示非凡的勇氣和意志力，值得敬佩。

楊潤雄又稱，運動員的表現激勵無數人勇敢克服困難，努力追求夢想，令人感動。港府會繼續全力支持體育發展，希望運動員可以在體育舞台上閃耀光芒。

另外，楊潤雄預定周三（11日）啓程前往北京，出席周四（12日）舉行的2024世界旅遊合作與發展大會，並見證香港旅遊發展局與世界旅遊城市聯合會簽署合作備忘錄，聯合舉辦2025世界旅遊城市聯合會年度峰會。