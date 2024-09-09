巴黎殘奧｜視障馬拉松跑手本可奪銅牌 為扶助抽筋領跑員慘被DQ
撰文：高詩琦
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巴黎殘奧女子T12級馬拉松，西班牙跑手干古絲（Elena Congost ）為了扶助抽搐的領跑員，雖然跑出個人最佳時間以第三名衝線，卻被賽會褫奪銅牌。
36歲干古絲患有退化性視力障礙，由領跑員布古爾拿（Mia Carol-Bruguera）領跑，她最終跑出3小時48秒，第三名衝線，卻未能登上頒獎台。原來在終點前，布古爾拿抽搐幾乎倒下，干古絲為了扶住他，曾短暫放開連繫兩人的引導繩。
然而賽例列明，比賽期間跑手和領跑員任何時間都必須透過引導繩相連，干古絲因此被取消資格，失去獎牌。
干古絲事後接受西班牙《馬卡報》訪問時，坦承結果令她極為失落，「希望大家知道，我不是因為作弊而被取消資格，卻是因為身邊有人要倒下、我展現出作為一個人的本能去支撐住他，因而被取消資格。」
她續道：「老實說，我很失落，因為我曾奪得了那面獎牌。我為自己做到的一切而驕傲，在終點10米前，我因為身邊有人要跌倒而放開了引導繩一秒、再立刻抓回繩再衝線，他們（賽會）最後卻因而DQ我。」她直指，第四名的跑手落後她3分鐘之多，「所以我扶住他，是很反射性的事。」
布古爾拿則透過Instagram寫道：「這一刻有太多情緒、我也收到很多訊息。只想說，我們（和干古絲）彼此都為對方付出所有。當然，謝謝你，干古絲。」
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