一帶一路論壇｜簽16份備忘錄　李家超：香港專業服務促進貿易發展

第九屆一帶一路高峰論壇今日（11日）在香港舉行，同日簽署16份合作備忘錄， 涵蓋中東、東盟國家及地區的企業，包括阿聯酋、越南、馬來西亞、印尼和澳洲，合作項目包括基建、能源及可持續發展等方面。



行政長官李家超表示，一帶一路進入下一個黃金十年，香港作為全球最開放城市，亦是自由及多邊貿易的堅定支持者，在實現一帶一路倡議中扮演重要角色，可提供世界級基建及專業服務貿易支援。



9月11日，第九屆一帶一路高峰論壇在香港舉行。（廖雁雄攝）

9月11日，第九屆一帶一路高峰論壇在香港舉行，出席的包括行政長官李家超。（廖雁雄攝）

李家超：一帶一路黃金十年香港發揮重要角色

李家超致辭時表示，國家主席習近平11年前提出「一帶一路」倡議，期間與全球各界分享機遇，指出共商共建共享、開放綠色廉潔、高標准惠民生可持續，是高質量共建一帶一路的重要指導原則，形容「一帶一路」將會走向下一個黃金年代。

9月11日，第九屆一帶一路高峰論壇在香港舉行，出席的包括行政長官李家超。（廖雁雄攝）

他解釋香港在一帶一路有重要角色，機場第三跑道預計年底投入運作，令本港進一步擴展航空絲路；香港亦有5所世界百強大學，上學年迎來11個國家4000多名學生，通過一帶一路獎學金和相關計劃來港就學。

9月11日，第九屆一帶一路高峰論壇在香港舉行，出席的包括行政長官李家超。（廖雁雄攝）

9月11日，第九屆一帶一路高峰論壇在香港舉行，出席的包括行政長官李家超。（廖雁雄攝）

他續說，上月率團出訪3個東盟國家，簽署超過50項備忘錄，同時獲相關國家再次確定，支持香港盡快加入RCEP（區域全面經濟夥伴協定）。李家超說，全球的投資者可以盡享香港在金融、法律等方面的優勢，發展一帶一路的項目，強調香港是內地唯一實施普通法地地區，法律制度與很多國際金融中心接軌。

9月11日，第九屆一帶一路高峰論壇在香港舉行，出席的包括行政長官李家超。（廖雁雄攝）

9月11日，第九屆一帶一路高峰論壇在香港舉行，出席的包括行政長官李家超。（廖雁雄攝）

他又邀請與會者抽時間體驗香港，走訪西九龍文化區。他又借巴黎奧運和殘奧會比喻一帶一路，說對一帶一路倡議迎來黃金十年感到自豪，所有代表本著奧運的真正精神，共同走得更快、更高、更強，令經濟更快增長。

9月11日，第九屆一帶一路高峰論壇在香港舉行，出席的包括行政長官李家超。（廖雁雄攝）

國資委苟坪：香港發揮不可替代的獨特作用

國資委副主任苟坪表示，多年來中央企業積極投身共建一帶一路，在共建國家累計投資合作項目逾5000個，涉及金額超過1萬億美元，直接創造當地近百萬個就業崗位，投資參建港口、鐵路等重大基礎設施項目，電訊海外網絡服務遍及40多個國家，建設標誌性工程和小而美項目。他說香港作為國際金融、貿易和航運中心，以自身所長，有效服務國家所需，不斷彰顯超級聯繫人、超級增值人作用，是一帶一路建設的積極參與者、重要貢獻者，亦成為中央企業參與共建一帶一路的重要合作夥伴和橋樑紐帶，在國際項目投融資、離岸人民幣業務等方面發揮不可替代的獨特作用。

9月11日，第九屆一帶一路高峰論壇在香港舉行，出席的包括國資委副主任苟坪。（廖雁雄攝）

他說，香港正全力以赴拼經濟、謀發展、惠民生，國資委將堅定貫徹一國兩制方針，支持香港特區政府，積極推動中央企業與香港各界共赴一帶一路新的金色十年。他續說，當前香港迎來由治至興新階段，朋友圈進一步擴展，合作領域不斷深化，國資央企願以今屆論壇為契機，與香港各界建立更緊密合作關係，助力共建國家更好融入全球市場，更多分享中國發展機遇。苟坪又說，願協助香港建設國際科創中心，攜手參與一帶一路科技創新行動計劃，落實一帶一路綠色投資原則，用好香港綠色債券、碳交易市場等優勢資源，同各方一道加強綠色基建等合作。

9月11日，第九屆一帶一路高峰論壇在香港舉行，出席的包括商務部國際貿易談判副代表李詠箑。（廖雁雄攝）

商務部李詠箑：將在CEPA下擴大內地對香港開放

商務部國際貿易談判副代表李詠箑表示，近年商務部與特區政府密切協作，推動香港參與和助力共建一帶一路，商務部會持續推動一帶一路經貿合作走深走實，繼續支持香港發揮自身優勢和特點，做好超級聯繫人和超級增值人角色，包括加快推進雙向開放合作。

9月11日，第九屆一帶一路高峰論壇在香港舉行。（廖雁雄攝）

李詠箑提到，將在CEPA框架下進一步擴大內地對香港的開放，支持香港與更多國家和地區簽訂自貿協定和投資保護協定，並盡早加入RCEP。她又說，會支持香港更好發揮功能平台作用，放大香港參與共建一帶一路優勢，支持香港提升國際金融航運貿易中心地位，在一帶一路經貿合作中發揮重要樞紐和平台功能。

李詠箑說，會共同推進務實合作項目，進一步提升香港參與共建一帶一路水平，支持內地與香港企業加強信息交流，深化一帶一路項目合作。

9月11日，第九屆一帶一路高峰論壇在香港舉行，出席的包括國家發改委副秘書長肖渭明。（廖雁雄攝）

肖渭明：國家發改委會各方面支持香港發揮獨特優勢

國家發改委副秘書長肖渭明說，11年一帶一路共建人類命運共同體，為全球共同發展開拓新空間，香港積極發揮自身優勢和獨特作用，全面參與一帶一路。他說三中全會提出要建設更高水平開放型經濟新體制，深化外貿體制改革，完善推進高質量共建「一帶一路」機制、鞏固提升香港國際金融航運中心地位等，與更多國家簽訂貿易投資規定，積極發揮離岸人民幣中心等，為香港在改革開放進程更好發揮作用的基礎，支持香港參與一帶一路建設是保持香港長兼繁榮穩定，推進國家高水平對外開放的重要舉措，國家發改委會各方面支持香港發揮獨特優勢。

9月11日，第九屆一帶一路高峰論壇在香港舉行，出席的包括越南常務副總理阮和平。（廖雁雄攝）

阮和平：香港優勢貢獻越中

來港出席的越南常務副總理阮和平說，一帶一路為擴展企業帶來無數機會，創新綠色新思路是時代主流趨勢。他相信香港能貢獻越中，包括金融合作、協調貿易措施、助企業開拓市場、拓展半導體和智慧城市新領域，推進數碼化的關鍵措施、資金技術轉讓，以及促進城市間交流。他說越南正加快數碼化轉型，今年本地生產總值暫時有6.4%增長，全年目標為6.5%至7%，歡迎國際投資者支持越南發展，為共同和平發展目標貢獻。

一帶一路論壇主題為構建互聯互通、創新及綠色新絲路，超過6000名來自70個國家和地區的代表出席，包括來自38間央企的代表，一連兩日有逾90位一帶一路國家和地區的政商領袖。