全運會｜楊潤雄向國家體育總局滙報籌備進展　重點有跨境賽事安排

粵港澳三地合辦第十五屆全國運動會明年舉行，香港承辦其中8個競技比賽項目。文化體育及旅遊局局長楊潤雄昨日（11日）拜會國家體育總局，向國家體育總局局長高志丹匯報本港籌備全運會的工作進展，重點包括本港賽區項目和跨境賽事、信息系統、市場開發、宣傳、媒體及廣播安排等。



楊潤雄（左一）向國家體育總局局長高志丹滙報本港籌備明年全運會的進展（楊潤雄FB）

楊潤雄今日（12日）在社交媒體上指，十分認同透過舉辦大型活動可以促進深度交流合作，港府必定全力以赴，與廣東省政府和澳門特區政府緊密合作，籌辦「簡約、安全、精彩」的全運會。下一步雙方會探討就體育發展的新合作框架協議。

楊潤雄下午又出席2024世界旅遊合作與發展大會，見證香港旅遊發展局與世界旅遊城市聯合會簽署合作備忘錄，雙方一致同意於二○二五年四月在香港舉辦世界旅遊城市聯合會香山旅遊峰會。隨後，楊潤雄與北京市副市長、世界旅遊城市聯合會理事會執行副主席司馬紅會面，觸及與北京市未來的文旅合作建議，以配合國家整體規劃發展，旨在推動文化和旅遊融合，實現《十四五規劃綱要》中發展香港成為中外文化藝術交流中心的目標。

此外，為在香港更好推動「無處不旅遊」理念，楊潤雄參觀北京胡同，親身體驗北京市當前流行的「城市漫步」旅遊文化，漫步於特色路線，寓旅遊於文化和歷史，並了解當地政府如何推動相關項目，領略「無處不旅遊」的落實。

特首李家超率領香港特區政府代表團於今年4月前赴廣州，出席第十五屆全國運動會組織委員會及全國第十二屆殘疾人運動會暨第九屆特殊奧林匹克運動會組織委員會成立大會。（李家超fb）

第十五屆全運會將於明年11月9日至21日舉行，廣州及深圳將分別承辦開幕禮及閉幕禮。香港將將承辦八個競技比賽項目，分別為劍擊、場地單車、高爾夫球、男子手球、七人欖球、沙灘排球，籃球的22歲以下組別以及三項鐵人的賽事。八個項目將分別在啟德體育園、紅磡體育館、香港單車館、粉嶺高爾夫球場、維多利亞公園及維多利亞港舉辦。