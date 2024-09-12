全運會｜楊潤雄向國家體育總局滙報籌備進展 重點有跨境賽事安排
撰文：文維廣
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粵港澳三地合辦第十五屆全國運動會明年舉行，香港承辦其中8個競技比賽項目。文化體育及旅遊局局長楊潤雄昨日（11日）拜會國家體育總局，向國家體育總局局長高志丹匯報本港籌備全運會的工作進展，重點包括本港賽區項目和跨境賽事、信息系統、市場開發、宣傳、媒體及廣播安排等。
楊潤雄今日（12日）在社交媒體上指，十分認同透過舉辦大型活動可以促進深度交流合作，港府必定全力以赴，與廣東省政府和澳門特區政府緊密合作，籌辦「簡約、安全、精彩」的全運會。下一步雙方會探討就體育發展的新合作框架協議。
楊潤雄下午又出席2024世界旅遊合作與發展大會，見證香港旅遊發展局與世界旅遊城市聯合會簽署合作備忘錄，雙方一致同意於二○二五年四月在香港舉辦世界旅遊城市聯合會香山旅遊峰會。隨後，楊潤雄與北京市副市長、世界旅遊城市聯合會理事會執行副主席司馬紅會面，觸及與北京市未來的文旅合作建議，以配合國家整體規劃發展，旨在推動文化和旅遊融合，實現《十四五規劃綱要》中發展香港成為中外文化藝術交流中心的目標。
此外，為在香港更好推動「無處不旅遊」理念，楊潤雄參觀北京胡同，親身體驗北京市當前流行的「城市漫步」旅遊文化，漫步於特色路線，寓旅遊於文化和歷史，並了解當地政府如何推動相關項目，領略「無處不旅遊」的落實。
第十五屆全運會將於明年11月9日至21日舉行，廣州及深圳將分別承辦開幕禮及閉幕禮。香港將將承辦八個競技比賽項目，分別為劍擊、場地單車、高爾夫球、男子手球、七人欖球、沙灘排球，籃球的22歲以下組別以及三項鐵人的賽事。八個項目將分別在啟德體育園、紅磡體育館、香港單車館、粉嶺高爾夫球場、維多利亞公園及維多利亞港舉辦。