2025全運會粵港澳3地首合辦 香港主辦劍擊等8項目 乒乓澳門上演
2025全國運動會（全運會／15運會）即將在11月9日至21日上演，今屆賽事首度由廣東、香港及澳門3地聯合主辦，當中香港主辦8個競技體育項目，以及保齡球的群眾賽事活動。
2025全運會在何時舉行？
全運會在2025年11月9日至11月21日期間舉行。
2025全運會由哪些城市主辦？
2025全運會由香港、廣東、澳門三地聯合舉辦。
2025全運會香港主辦哪些項目？
香港在2025全運會會主辦8個競賽項目，包括：劍擊、場地單車、七人欖球、高爾夫球、三項鐵人、沙灘排球、籃球（男子22歲以下組）及手球（男子）；以及群眾項目保齡球。
2025全運會︱開幕禮和閉幕禮在哪裏舉行？
全運會將於2025年11月9日至21日在廣東、香港、澳門舉行，廣州市承辦開幕禮，深圳市承辦閉幕禮。
2025全運會︱共有多少個競賽項目？
全運會競賽運動共設34個大項、401個小項。巴黎奧運之後，國家體育總局將根據2028年洛杉磯奧運的項目設置，調整全運會競賽項目的個別小項安排，並相應調整項目佈局。
2025全運會︱什麼是群眾運動？
全運會群眾運動是為推動全民健身而設立的非專業競技類賽事活動，分為「比賽類」和「展演類」兩種，目的是讓普通民眾有機會參與全國最高等級的綜合運動會。群眾運動共設23個大項、166個小項。
2025全運會︱廣東、香港和澳門分別主辦哪些項目？
廣東將承辦全運會絕大多數項目比賽。以下為各城市的承辦項目：
廣州：賽艇、皮划艇（靜水、激流迴旋）、現代五項、跳水、水球、射擊（步手槍、飛碟）、足球（女子16歲以下組）、田徑（不含馬拉松、競步）、霹靂舞、排球（男子20歲以下組、男子18歲以下組）、彈床、攀岩、武術套路；
深圳：羽毛球、拳擊、射箭、籃球（五人制女子22歲以下組）、游泳（游泳、馬拉松游泳）、足球（男子20歲以下組、男子18歲以下組）、單車（自由式小輪車、競速小輪車）、藝術體操、馬術（盛裝舞步、場地障礙、三項賽）、排球（女子18歲以下組）、田徑（馬拉松）；
珠海：田徑（競步）、自行車（公路）、網球；
汕頭：滑浪、手球（女子）；
佛山：籃球（五人制女子成年組）、足球（女子成年組）；
梅州：足球（男子16歲以下組）；
惠州：跆拳道、滑板；
汕尾：帆船；
東莞：籃球（五人制男子成年組）、舉重；
中山：棒球、壘球、籃球（五人制女子18歲以下組）；
江門：排球（男子成年組、女子20歲以下組）、自行車（山地）、韻律泳；
湛江：武術散打；
肇慶：體操、柔道、足球（女子18歲以下組）；
清遠：摔跤（自由式、古典式）；
雲浮：曲棍球；
香港主辦8個競賽項目：
場地單車、劍擊、高爾夫球、男子手球、7人欖球、三項鐵人、沙灘排球、男子籃球22歲以下組；
以及1項群眾運動：
保齡球
澳門主辦5個競賽項目：
乒乓球、公路單車、女子排球成年組、三人籃球、男子籃球18歲以下組；
以及1項群眾運動：
空手道