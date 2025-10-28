2025全運會粵港澳3地首合辦　香港主辦劍擊等8項目　乒乓澳門上演

2025全國運動會（全運會／15運會）即將在11月9日至21日上演，今屆賽事首度由廣東、香港及澳門3地聯合主辦，當中香港主辦8個競技體育項目，以及保齡球的群眾賽事活動。



香港首次有份主辦全運會。（新華社）

2025全運會在何時舉行？ 全運會在2025年11月9日至11月21日期間舉行。 2025全運會由哪些城市主辦？ 2025全運會由香港、廣東、澳門三地聯合舉辦。 2025全運會香港主辦哪些項目？ 香港在2025全運會會主辦8個競賽項目，包括：劍擊、場地單車、七人欖球、高爾夫球、三項鐵人、沙灘排球、籃球（男子22歲以下組）及手球（男子）；以及群眾項目保齡球。

2025全運會︱閉幕禮會在深圳舉行。（新華社）

2025全運會︱開幕禮和閉幕禮在哪裏舉行？

全運會將於2025年11月9日至21日在廣東、香港、澳門舉行，廣州市承辦開幕禮，深圳市承辦閉幕禮。



2025全運會︱共有多少個競賽項目？

全運會競賽運動共設34個大項、401個小項。巴黎奧運之後，國家體育總局將根據2028年洛杉磯奧運的項目設置，調整全運會競賽項目的個別小項安排，並相應調整項目佈局。



2025全運會︱什麼是群眾運動？

全運會群眾運動是為推動全民健身而設立的非專業競技類賽事活動，分為「比賽類」和「展演類」兩種，目的是讓普通民眾有機會參與全國最高等級的綜合運動會。群眾運動共設23個大項、166個小項。



2025全運會︱最大焦點之一的乒乓球項目會在澳門舉行。（新華社）

2025全運會︱廣東、香港和澳門分別主辦哪些項目？

廣東將承辦全運會絕大多數項目比賽。以下為各城市的承辦項目：



廣州：賽艇、皮划艇（靜水、激流迴旋）、現代五項、跳水、水球、射擊（步手槍、飛碟）、足球（女子16歲以下組）、田徑（不含馬拉松、競步）、霹靂舞、排球（男子20歲以下組、男子18歲以下組）、彈床、攀岩、武術套路；



深圳：羽毛球、拳擊、射箭、籃球（五人制女子22歲以下組）、游泳（游泳、馬拉松游泳）、足球（男子20歲以下組、男子18歲以下組）、單車（自由式小輪車、競速小輪車）、藝術體操、馬術（盛裝舞步、場地障礙、三項賽）、排球（女子18歲以下組）、田徑（馬拉松）；



珠海：田徑（競步）、自行車（公路）、網球；



汕頭：滑浪、手球（女子）；



佛山：籃球（五人制女子成年組）、足球（女子成年組）；



梅州：足球（男子16歲以下組）；



惠州：跆拳道、滑板；



汕尾：帆船；



東莞：籃球（五人制男子成年組）、舉重；



中山：棒球、壘球、籃球（五人制女子18歲以下組）；



江門：排球（男子成年組、女子20歲以下組）、自行車（山地）、韻律泳；



湛江：武術散打；



肇慶：體操、柔道、足球（女子18歲以下組）；



清遠：摔跤（自由式、古典式）；



雲浮：曲棍球；



2025全運會︱港隊授旗儀式。（新華社）

香港主辦8個競賽項目：



場地單車、劍擊、高爾夫球、男子手球、7人欖球、三項鐵人、沙灘排球、男子籃球22歲以下組；



以及1項群眾運動：

保齡球



2025全運會︱點燃聖火儀式。（新華社）

澳門主辦5個競賽項目：



乒乓球、公路單車、女子排球成年組、三人籃球、男子籃球18歲以下組；



以及1項群眾運動：

空手道

