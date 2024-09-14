岑浩輝選澳門特首｜四教育團體關注課程改革　倡加強人工智能教育

澳門行政長官參選人岑浩輝今日（14日）會見教育界四大團體，代表們關注澳門的課程改革，以適應當年經濟適度多元化的產業需求;又建議加強人工智能教育，建立相應課程設計檢視機制。



岑浩輝今日（14日）會見澳門四個教育團體（岑浩輝競選辦圖片）

與會四個教育團體代表分別是中華教育會會長陳虹，天主教學校聯會會長周伯輝、理事長黃彪，高等教育發展促進會會長莫啟明、理事長龐川，公職教育協會會員大會主席劉文堯等。代表們關注課程改革，以適應澳門經濟適度多元化的產業需求;建議加強人工智能教育，建立相應的課程設計檢視機制。同時，建議利用橫琴深合區優勢，透過國際教育示範區平台機制，打造澳門國際高端人才集聚高地。

至於澳門面對的「少子化」問題，代表們建議優化師生資源配置，注重家教合作，關注青少年情緒管理問題。此外，有代表提出加強教師隊伍建設，優化教師職程制度等建議。

岑浩輝鼓勵各代表繼續研究分析相關問題（岑浩輝競選辦圖片）

岑浩輝則鼓勵各代表繼續研究分析相關問題，提出解决問題的有效措施。他稱，競選辦公室將繼續廣泛吸納社會各界的意見和訴求。

另外，岑浩輝競選辦公室主任葉兆佳、副主任陳家良，昨日先後會見澳門緬甸友好協會、澳門黃氏宗親會、澳門緬甸商會、澳門大灣區工商同心會、澳門青年力量協會、澳門經濟民生促進會等社團代表，聽取他們對社會民生方面意見；及澳門國際科技產業發展協會會長李彩紅、理事長黃承發等十位代表，就科技產業發展等議題進行了深入交流。

岑浩輝已在四百名選委當中取得96.5%提名，目標正待選管會查核提名表格，選管會日前表明最遲下周五可確認候選人資格，屆時岑浩輝將成為第六屆特首選舉的唯一候選人。