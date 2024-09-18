澳門特首選舉｜岑浩輝提名獲確認　一日內無人異議　成唯一候選人

澳門特別行政區第六任行政長官選舉將於10月13日舉行。行政長官選舉管理委員會今日（18日）公佈被接納的行政長官選舉被提名人姓名及其所有提名人姓名，終審法院前院長岑浩輝為是次選舉的唯一被提名人。若無人於明日提出異議，周五（20日）將確定岑成是次選舉唯一候選人。



岑浩輝在400名選委中，獲386個提名，佔96.5%。回顧上屆行政長官選舉，賀一誠獲379名選委提名參選特首，佔全數400人選委92%。2014年崔世安爭取連任特首時，獲331名選委提名參選，佔選委總人數逾82%。



岑浩輝獲96.5%選委提名，勢成本屆澳門特首選舉唯一候選人（澳港視圖片）

9月10日，岑浩輝向選管會提交提名表，報名參選澳門特首。澳廣視相片）

澳門維護國家安全委員會已審查通過被提名人擁護《澳門特別行政區基本法》和效忠中華人民共和國及其澳門特別行政區的資格，管委會於昨（17）日完成對被提名人的可接納審查，並按《行政長官選舉法》的相關規定於完成審查翌日、即今日公佈有關決定，在水坑尾街公共行政大樓地面層張貼載有被接納的被提名人姓名及為其作出提名的386名行政長官選舉委員會委員姓名之告示，並上載至行政長官選舉網頁。

終審法院前院長岑浩輝勢成第六屆特首選舉唯一候選人（岑浩輝競選辦提供相片）

根據《行政長官選舉法》相關規定，被提名人及選委會委員可於管委會公佈可接納性審查決定後一日內、即明天（19日）提出異議。如在相關期限內沒有收到任何異議，管委會將於本周五（20日）公佈被確定性接納的候選人。