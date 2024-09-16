岑浩輝選澳門特首｜婦總促支持婦女參政議政　中小企冀助升級轉型

澳門行政長官選舉參選人岑浩輝今日（16日）繼續會見社會各界聽取意見。他先後拜會澳門婦女聯合總會及會見澳門中小企業協進會。婦女代表建議要支持婦女參政議政、營造婚育友好氛圍，重視家事調解制度；澳門中小企業協進會期望當局能協助中小企升級轉型。



岑浩輝拜會澳門婦女聯合總會（岑浩輝競選辦圖片）

澳門婦女聯合總會向岑浩輝競選辦提交施政意见（岑浩輝競選辦圖片）

參與與岑浩輝會面的包括澳門婦女聯合總會會長劉金玲、理事長袁小菱、 監事長容永恩等負責人及專業女性協會、家事調解協會、婦聯青年協會代表。有13名代表在會面中發言，內容包括支持婦女參政議政;建設兒童友好城市;營造婚育友好氛圍，重視家事調解制度;穩定階梯房屋供應，完善都市更新銜接機制;優化弱勢群體照顧支援;構建長者支援網絡，提升醫療系統建設。此外，代表還提議加快琴澳規則銜接;多元活動引客入區;促進旅遊城市交通便利化等。

岑浩輝會中小企業協進會，該會理事長區宗傑曾參加澳門首屆特首選舉（岑浩輝競選辦圖片）

晤中小企業協進會 理事長區宗傑曾參選特首

另外，岑浩輝會見了澳門中小企業協進會理事長區宗傑、監事長陳嘉盛及該會理監事成員一行12人。該會代表分別就特區施政方略、稅制、經濟適度多元、金融安全、社區經濟活動、環保、醫療用品法規、投資移民、反壟斷法、政府招標流程等發表了意見。多名代表希望在人才政策、電子化商務、新城區規劃、舉辦大型特色活動等方面協助中小企業轉型升級;又建議拓展醫療旅遊吸引更多國內外遊客， 改善舊城區交通優化营商環境。

澳門中小企業協進會會理事長區宗傑，曾參選澳門第一屆特首選舉，結果由何厚鏵當選。