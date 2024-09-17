岑浩輝選澳門特首｜獲衛生局長羅奕龍讚有能力　帶領特區上新台階

澳門行政長官參選人岑浩輝繼續與各界會面爭取支持，昨晚（16日）拜會共40多個青年團體，有青年代表冀建立青年參政議政平台與機制，推動澳門青年融入大灣區和國家發展大局。岑浩輝今日（17日）與澳門建置業界8個團體舉行座談會聽取意見，有業界關注大型工程機械欠缺停放處等問題。



岑浩輝昨（16日）晚拜會共40多個青年團體。（岑浩輝競選辦圖片）

岑浩輝與澳門衛生局局長羅奕龍見面

出席青年社團座談會的包括本身是澳門衛生局局長的澳門青年聯合會會長羅奕龍、澳門中華新青年協會會長陳偉斌、澳門中華學生聯合總會會員大會主席阮舒淇等人。羅奕龍讚岑浩輝有豐富公職經驗，認為其參選有理念、有能力、有態度，定能帶領特區邁上新台階。

有青年代表冀改善人才引進措施，建立青年參政議政平台、機制，優化青年創業與就業環境。教育方面，有代表呼籲提高學生對生涯規劃的認知。

9月16日，岑浩輝（左二）拜會共40多個青年團體，包括本身是澳門衛生局局長的澳門青年聯合會會長羅奕龍（左一）。（岑浩輝競選辦圖片）

有青年代表倡構建橫琴成為中醫藥成果轉化的平台，共同使用橫琴演出場地和空間，並引導青年放眼大灣區，搭建參與國際事務平台，融入國家發展大局。有青年代表建議發展數字經濟為產業賦能，發揮橫琴對澳門經濟的支撐作用，提升中葡平台核心競爭力，爭取在澳設立中非研究中心等。

岑浩輝感謝發言代表的意見和建議。

岑浩輝今（17日）則拜會澳門建置業界八團體，舉行座談會聽取意見。（岑浩輝競選辦圖片）

建築業冀平衡公私營房屋建築市場發展

今日上午岑浩輝拜會建築業界代表，出席的包括澳門建築師協會會員大會主席梁頌衍、澳門建築置業商會會長莫志偉、澳門工程師學會理事長賴健榮等人。座談會上，有業界代表鼓勵引入國際建築師負責制、提升工程師專業能力、調整階梯房屋政策、平衡公私營房屋建築市場發展等。

至於都市更新，多位代表冀完善有關法律法規、加快行政審批流程、重視樓宇安全和老化問題及公共房屋資源的合理配置；有代表關注城市建設，指出大型工程機械欠缺停放處等問題；亦探討如何利用橫琴優勢緩解澳門建築業發展瓶頸。

岑浩輝感謝與會代表的意見，認為所提問題值得關注且需要進一步研究。