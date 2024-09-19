港府與國家工信部簽合作協議　李家超：積極推進新型工業化

正在北京的行政長官李家超，今日（19日）晚上見證港府創新科技及工業局與國家工業和信息化部簽署《關於發展新質生產力推進新型工業化的合作協議》。李家超致辭時指，特區政府會在四方面積極發展新質生產力，推進新型工業化；簽署協議是香港融入國家發展的重要一步，未來會繼續合作，推進創新科技及產業合作，為經濟發展注入新動能。



港府與國家工業和信息化部《關於發展新質生產力推進新型工業化的合作協議》的簽署。（政府新聞處直播截圖）

港府會積極發展新質生產力

李家超致辭時指，二十屆三中全會就進一步全面深化改革、推進中國式現代化作出決定。全會指出，要健全因地制宜發展新質生產力體制機制，健全促進實體經濟和數字經濟深度融合制度，加快推進新型工業化。在國家「十四五」規劃支持下，香港正全力建設國際創新科技中心。香港在「一國兩制」下擁有「背靠祖國、聯通世界」的獨特優勢，是國際金融、航運、貿易中心，正打造國際高端人才集聚高地。特區政府會積極發展新質生產力，推進新型工業化，推動香港更好融入國家產業創新體系。

李家超指特區政府正從四大方向，加快因地制宜發展新質生產力，（政府新聞處直播截圖）

改善創科產業鏈及供應鏈 吸引新興工業落戶香港

他又指，科技是第一生產力、人才是第一資源、創新是第一動力。特區政府正從四大方向，加快因地制宜發展新質生產力，包括加大創新力度，培育新興產業；建設現代化產業體系，提升產業競爭力；推動政、產、學、研及投，五方面合作，又指香港基礎科研實力雄厚，有高度法治化的營商環境。

李家超表示，要改善創科產業鏈及供應鏈，吸引新興工業落戶香港，令香港創科發展可持續發展。

工信部部長金壯龍指，香港擁有背靠祖國聯通世界的獨特優勢，新型工業化發展前景廣闊（政府新聞處直播截圖）

他指《合作協議》涵蓋深化內地與香港的工業和信息化領域交流合作，涵蓋八大重點領域，支持香港發展新質生產力，推進新型工業化，推動兩地共同在國際產業體系合作中發揮重要作用。

工信部部長：香港新型工業化發展前景廣濶

工信部部長金壯龍指，香港擁有背靠祖國聯通世界的獨特優勢，新型工業化發展前景廣闊，簽署合作協議，能加強交流溝通，在人工智能、綠色低碳、以及新能源和新材料等領域的合作，協助香港發展經濟，改善民生。

李家超今早（19日）啟程到北京，出席明天及後天舉行的第27屆「北京·香港經濟合作研討洽談會暨投資香港推介大會」（李字婷攝）

「京港洽談會」明起一連兩日在京舉行

李家超今早率團啟程到北京，準備出席明天（20日）起一連兩日舉行的第27屆「北京·香港經濟合作研討洽談會暨投資香港推介大會」開幕式暨主題推介活動。

今年京港洽談會以「優勢互補、共創繁榮」為主題，將舉行15場專題推介活動和其他配套活動，更首次增設「投資香港」主題推介活動，圍繞香港獨特優勢、營商環境、服務京港兩地企業合作措施等方面進行主旨演講和推介。