施政報告｜鄭泳舜倡劏房最低標準7平方米　鄧家彪籲通報住戶資料

行政長官李家超將於下月16日發表新一份《施政報告》，民建聯立法會議員鄭泳舜就取締劣質劏房問題，建議當局定下劏房面積最低標準為7平方米，劏房業主須自行聘請專業人士，檢視劏房是否符合規定。



鄭泳舜鄭泳舜今日（21日）出席電台節目時，呼籲政府考慮將7平方米定為劏房最低面積標準。（梁偉權攝）

鄭：劏房最低標準7平方米 業主聘專業人士檢視單位合乎規定

鄭泳舜今日（21日）出席電台節目時，建議政府考慮將劏房最低面積標準定為7平方米。他亦建議由劏房業主聘請專業人士檢視劏房是否合乎各項規定，如不合規格，政府可給予糾正期改正。

工聯會立法會議員鄧家彪則認為，不應太快訂立糾正期，擔心未必有足夠的過渡房屋或簡約公屋，安置有需要的居民。

工聯會立法會議員鄧家彪則認為，不應太快訂立糾正期，擔心未必有足夠的過渡房屋或簡約公屋，安置有需要的居民。（黃浩謙攝）

鄧：經營者須上報住戶資料 為特定劏房戶優先編配單位

鄧家彪建議政府規定所有劏房經營者，都要向當局通報每個劏房住戶的資料，例如18歲以下人士的數目。他認為劏房問題亦涉及貧窮問題，此舉有利於精準扶貧。

被問及取締劣質劏房後，如何安置需要搬走的居民，鄭泳舜認為可在過渡房屋、簡約公屋的編配上著量配合。鄧家彪則冀為有小童或長者的劏房家庭，優先編配過渡房屋和簡約公屋單位。